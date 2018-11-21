邮储银行扎实推进银行业市场乱象整治

进一步深化整治银行业市场乱象是全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神的重要举措，彰显了“强监管、治乱象、防风险”的决心，是促进金融与经济良性循环、银行业回归本源、服务实体、专注主业、做精专业、实现高质量发展的必然要求。

今年以来，按照《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》要求，中国邮政储蓄银行不折不扣落实监管部署，紧紧围绕坚守战略、严控风险、提质增效的工作重心，制定专项方案，细化工作措施，治乱象、防风险、补短板，以深化市场乱象整治为契机，自觉践行风险防控主体责任，加快实现向高质量发展转变。

坚持党的领导 加强统筹谋划

邮储银行始终把坚持党的领导作为贯穿整治全过程的一条主线。该行党委不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，从贯彻落实中央决策部署、严守金融风险防控底线、助力经济高质量发展的高度，迅速行动、统筹谋划，系统实施和深化整治工作。

邮储银行总行成立了领导小组，全面加强整治工作组织领导。邮储银行总行党委会将整治工作作为重大决策，专题研究、专门部署、专项督导，切实发挥把方向、谋大局、定政策、促改革的领导核心作用。各分支机构和部门实施“一把手”负责制，将八大类、22个问题作为常态化重点与经营管理工作同研究、同部署、同落实，层层压实风险防控主体责任，系统提升合规经营水平。

服务实体经济 防范化解风险

提升服务实体经济质效是邮储银行开展整治工作的根本目标。该行牢牢把握服务实体经济的本源和本分，回归本源、专注主业、主动作为，坚定不移地执行中央宏观调控政策和监管要求，积极服务供给侧结构性改革。

一方面，邮储银行着力加大对实体经济的信贷投放力度。各项贷款增速高于同期资产增速一倍以上。同时，大力压降同业投资业务近六成，2017年降幅达46%，今年1至4月，同业投资业务进一步下降1661亿元。

另一方面，该行着力解决金融服务供给不平衡、不充分问题。深化三农金融事业部改革，聚焦金融扶贫，在信贷额度、内部资金转移定价和不良绩效考核等方面给予涉农和小微企业贷款政策倾斜，涉农贷款在各项贷款中的占比超过30%，小微企业贷款占比超过20%。

此外，该行还着力贯彻新发展理念，主动服务国家战略，以产业基金等业务模式大力支持新经济，践行绿色金融，严格限制“两高一剩”等敏感行业信贷资金投放，主动配合地方政府整顿隐性债务，强化零售信用贷款用途管理，积极助力防范化解重大风险。

坚持问题导向 落实长效机制

坚持问题导向是邮储银行整治工作的出发点和落脚点。该行紧密结合业务结构和管理模式特点，聚焦经营管理的薄弱环节，把严要求贯穿经营管理全过程，对违法违规问题形成有效震慑。

一是严排查。在监管规定动作的基础上，全面开展对公业务大排查、同业资管业务大排查、员工行为大排查，以查促改，以改促进。二是真问责。对重大案件严格落实“一案三问”“上追两级”，对涉案机构评先评优“一票否决”并附加授权限制性措施。三是重处罚。对监管处罚同步实施内部两倍处罚，并扣减绩效。四是紧督导。启动上级行党委整治工作“一把手”约谈工作，要求重大案发机构“一把手”公开检讨、通报全员，用“红脸出汗”压紧压实管理责任。五是高度重视银保监会现场检查工作。对存在的问题边查边改、立行立改。

另外，该行还把坚持常态长效作为整治工作的基本原则。以深化整治市场乱象为突破口，集中力量弥补内控缺口，堵塞管理漏洞，通过加快补齐制度短板、完善纠错纠偏机制、聚焦基层薄弱环节、强化创新业务管理等举措，把落实监管精神常态化、长效化。一方面，对标监管标准开展制度评估清理，积极修订重点规章制度，健全员工违规问责，优化合规检查，健全整改协调机制，切实提升内部控制有效性；另一方面，聚焦基层薄弱环节，全面实施网点营业主管派驻，大力强化集中授权控制和稽核监督，优化支行风险管理模式，夯实内控管理基础。此外，还着重强化了创新业务管理，完善非信贷业务审查审批机制，以落实资管新规为抓手，加快推进理财业务转型，同时，切实严控交叉金融风险。

邮储银行相关负责人表示，扎实做好深化市场乱象整治工作，牢固树立“合规就是底线、越线就是风险”“规范比规模重要”的理念，将合规经营作为银行安身立命的基础和高质量发展的保障，积极助力经济高质量发展和供给侧结构性改革。

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(责编：朱江、仝宗莉)