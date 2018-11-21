邮储银行邀您一起致敬改革开放40周年！ 

1978年12月，十一届三中全会实现全党工作中心向经济建设的转移

实行改革开放

40年，我们一起走过

从呱呱坠地到不惑之年

从小小一个圈到沧海桑田

从“三转一响”到彩电、冰箱

从粮票、布票到信用卡、移动支付

从土坯房、筒子楼到城市花园、乡野别居

我们亲历着这个伟大的时代

见证了几代人的不负韶华

一次次思想解放，一代代接力前行

勇于变革，勇于创新

永不僵化，永不停滞

沿着成功开辟的这条道路

“中国号”巨轮，正乘风破浪，扬帆远航！

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

在进入新时代、踏上新征程的历史时刻

为隆重纪念中国改革开放40周年，

由中共中央宣传部、中央广播电视总台联合制作

中国邮政储蓄银行独家特别呈现的

电视纪录片

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

2018年11月22日起

在央视综合频道黄金时间播出

2018年11月23日起

央视财经频道21:18重播

属于我们40年的共同记忆！

今天

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

播出启动仪式在北京举行

用央视财经频道总监齐竹泉先生的话来说

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

最大的特点就是

“好看！！！”

全片以改革开放40年取得的历史性成就和发生的历史性变革为基础，通过选取我国经济社会各个领域的发展变迁故事，充分呈现改革开放40年来，靠着一次次解放思想，中国人突破了一道道难关险阻；靠着艰苦奋斗、勇于变革，勇于创新，中国人用双手书写了一部发展的壮丽史诗；沿着成功开辟的这条道路，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》共有18集，讲述了各行各业的精彩故事，记录了几代人的青葱岁月，展现了40年中国社会的风云变幻和巨大变迁。

这部纪录片里，有你、有我，有我们的衣、食、住、行、学、乐...有属于我们40年的共同记忆！

邮储银行为您独家特别呈现

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

由邮储银行“独家特别呈现”！

不平凡的40年

中国邮政储蓄银行与您一样

有着美好的记忆和深刻的情感

改革开放以来，从1986年邮政储蓄恢复开办，到邮电分营、邮政政企分开，再到邮储银行组建和发展壮大……邮储银行的发展始终与中国经济社会发展紧密相连，与祖国同行、与人民同心。

倒计时4天

《我们一起走过——致敬改革开放40周年》

2018年11月22日起

在央视综合频道黄金时间播出

2018年11月23日起

央视财经频道21:18重播

邮储银行+接下来也将推出系列专题

让我们一起

致敬改革开放40周年！

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)