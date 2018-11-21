原标题：北京60万电动车主申领临时标识 电动三、四轮车不在领标范围内

原标题：60万电动车主申领临时标识

本报讯（记者 孙宏阳）自11月1日启动核发电动自行车临时标识业务起，北京交管部门20天已经受理60万临时标识申请。交管部门提示，电动三、四轮车不在领取临时标识范围内。

11月1日起，《北京市非机动车管理条例》正式实施，同时，市交管局也正式为不在北京电动自行车产品目录内的超标电动自行车发放过渡期临时标识。市交管局安监处副处长赵鑫介绍，截至目前，网上申请和已办理临时标识的总数已达60万。根据电动自行车协会统计的数据，北京现有超标电动车大约400万辆，现在还有约340万车主尚未申领临时标识。交管部门提示市民安排好申领时间，避免在明年4月30日截止办理前出现扎堆儿申领情况。

赵鑫介绍，近期，市民线上申请的后台审核速度明显加快，等待时间进一步压缩，基本上一周之内即可完成审核工作。此外，现场工作人员的操作也越来越熟练，解决了临时标识发放初期曾出现的系统网速较慢等技术问题。

目前，仍有一些市民不清楚可申领临时标识车辆的范围。赵鑫介绍，本次发放超标电动自行车临时标识，针对的是不在合法目录内的超标两轮电动自行车，电动三轮车、四轮车，以及禁止上路的平衡车、滑板车均不能申领临时标识。另外，市民在领取到临时标识后，也应及时将其牢固悬挂在车辆尾部，避免丢失。从2019年5月1日起，超标电动车上路未悬挂临时标识的，交管部门将按照《北京市非机动车管理条例》进行处罚。

交管部门提醒市民，本市共有21处站点可提供超标电动自行车临时标识“网上预约、线下办理”业务。其中，通州台湖站点的申办人员数量较多，市民可错峰前往，其他区域的站点比较平衡，市民可就近办理。

昨日，记者从西城交通支队获悉，目前该支队日均可发放350张合规电动自行车号牌，办理大厅开放了两个窗口进行非机动车业务办理，并通过多种方式进一步缩短市民的排队等候时间。记者在西城交通支队非机动车登记站外看到，外墙上张贴出了北京市电动自行车产品目录，方便不会熟练使用智能手机的市民查询、判断自己的车辆是否属于目录内的“合规车辆”，现场也有工作人员帮助市民进行查询工作。

(责编：赵爽、仝宗莉)