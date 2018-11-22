“没有改革开放就没有民营企业的今天”（在国新办新闻发布会上）

本报北京11月21日电 （记者罗珊珊、邱超奕）国新办21日举行中外记者见面会，新希望集团有限公司董事长刘永好、正泰集团股份有限公司董事长南存辉、小米集团董事长兼首席执行官雷军、红豆集团有限公司董事局主席兼首席执行官周海江4位民营企业家代表，围绕“改革开放与民营经济发展”与中外记者见面交流。

几位企业家从自身公司发展入手，聊起创业感言。“新希望集团创业36年了，36年摸爬滚打，可以说是中国改革开放的见证者、参与者和推动者。”刘永好说。雷军表示，小米虽然是一家非常年轻的公司，但短短8年时间，小米手机做到了世界第四，“我觉得这些要感谢改革开放的大环境。”周海江说：“从红豆的实践来看，一方面是改革开放成就了民营企业，另一方面民营企业扩大了改革开放的成果。没有改革开放就没有民营企业的今天。”

企业家对支持民营经济发展等政策有什么期待？南存辉表示，民营企业座谈会召开后，各部门都在积极落实政策措施，实实在在支持民营经济健康发展，“民营企业要坚定信心，干好自己的事情，只要我们的产品和服务有足够的竞争力，市场需求空间是非常大的。”

“我们自身还有提升和变革的空间。”刘永好说，必须用创新观念提升和发展传统企业，积极调动企业的信心和活力。生产足够的肉蛋奶、粮食、蔬菜满足13亿多人口的需求，是一个大考验。新希望集团要用5年时间义务培养10万名新型农民，帮助他们掌握现代农业技术，成为新农业参与者。

提到民营企业的发展前景时，雷军说：“参加民营企业座谈会后，我们心里特别踏实、特别放心，在今天复杂的外部环境背景下，信心非常重要，我自己对民营经济的发展前景充满信心。”民营企业发展面临巨大的历史机遇，“一带一路”建设对小米的业务有着巨大的帮助。小米刚刚公布的上季度季报显示，公司国际化收入同比增长112.7%。“这个比例之高远超我的想象，相信中国品牌会进一步走向全球市场，中国品牌会享誉全球。”

“信心比黄金重要，当大家坚定了信心，坚定不移做投资、做研发、做发展的时候，中国经济一定会进一步发展。”刘永好说。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 03 版）

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