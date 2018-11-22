一定会走得更远更好（快评）

见面会上，面对记者抛出的“如何面对当前民营企业发展中的困难”这一问题，4位企业家展现出必胜信心。“我们会加大研发力度，做出更好产品，服务全球更多用户。”雷军这样说。“只要有信心，我相信办法总比困难多。”南存辉这样说。“把信心调动起来，企业家们会用勤奋努力、聪明才智迎接挑战。”刘永好这样说。“有共赢理念，一定会让我们走得更远、更好。”周海江这样说。

经历风雨，始见彩虹。对于一些民营企业遇到的困难，必须高度重视加以解决，但也要认识到，这些困难是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。改革开放40年里，民营企业就是在与无数困难搏击中成长起来的，40年前的发展难题，一点也不比今天少。伴随改革开放一路走来的民营企业家，见识过大风大浪，只要改革开放不止步，民营经济就不会停止成长。今天的前进路上，民营企业会更加身强体健，让中国经济高质量发展的基础更牢固。

越是环境复杂，越是要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。历史和现实一再昭示，民营经济与改革开放一同成长起来，也必将与改革开放一起走向更加辉煌的明天。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)