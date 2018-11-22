一定会走得更远更好（快评）

见面会上，面对记者抛出的“如何面对当前民营企业发展中的困难”这一问题，4位企业家展现出必胜信心。“我们会加大研发力度，做出更好产品，服务全球更多用户。”雷军这样说。“只要有信心，我相信办法总比困难多。”南存辉这样说。“把信心调动起来，企业家们会用勤奋努力、聪明才智迎接挑战。”刘永好这样说。“有共赢理念，一定会让我们走得更远、更好。”周海江这样说。
经历风雨，始见彩虹。对于一些民营企业遇到的困难，必须高度重视加以解决，但也要认识到，这些困难是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。改革开放40年里，民营企业就是在与无数困难搏击中成长起来的，40年前的发展难题，一点也不比今天少。伴随改革开放一路走来的民营企业家，见识过大风大浪，只要改革开放不止步，民营经济就不会停止成长。今天的前进路上，民营企业会更加身强体健，让中国经济高质量发展的基础更牢固。
越是环境复杂，越是要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。历史和现实一再昭示，民营经济与改革开放一同成长起来，也必将与改革开放一起走向更加辉煌的明天。
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明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】