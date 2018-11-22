本报北京11月21日电 （记者齐志明）记者从全国供销合作社基层工作会议上获悉：目前，全系统基层社总数超过3万家，接近历史最高水平，基层社乡镇覆盖率由2012年的56%提高到2017年的95%，基本实现全覆盖。基层组织的恢复和发展，为全系统快速发展奠定了坚实基础，为把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台提供了有力支撑。

基层组织覆盖面持续扩大的同时，基层经济实力显著增强。数字显示：去年全系统县及县以下实现销售4万亿元，利润总额282.3亿元，分别是2012年的3.4倍和1.1倍。县及县以下销售总额在全系统的占比达到75%，比2012年提高2.4个百分点，利润占比达到70%，比2012年提高10个百分点，初步扭转了供销社长期以来越往上越强、越往下越弱的局面。中华全国供销合作总社理事会主任王侠表示，供销合作社服务乡村振兴，主阵地在基层，最大优势也在基层，要进一步深化改革，全面提升基层工作质量，优化服务供给，强化服务功能，做强流通主业，提升服务乡村产业发展的能力，加快把基层供销合作社打造成为服务乡村振兴的重要载体。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 06 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)