西安 丝路征程再出发（一带一路5年间）

“呜——呜——呜”，10月30日，2018年第1030列中欧班列“长安号”驶出西安港，开往8900公里外的拉脱维亚首都里加。曾从西安“代购”小商品的内蒙古小伙元朝辉，正是在“一带一路”倡议的推进下，瞄准了跨境电商。2015年西安丝绸之路电子商务有限公司正式注册成立。3年时间，这个公司出口货物达到每月一个集装箱，出口额达到900余万美元。

5年前，从西安东北20公里出发的“长安号”穿越了3151公里国土驶向哈萨克斯坦阿拉木图。西安拉开了“向西开放”的大幕，踏上“一带一路”新的征程。

打造国际化发展通道

“中欧班列‘长安号’打通了丝路贸易的黄金通道，搭乘‘长安号’不仅降低了物流成本、缩短了运送时间，也优化了客户体验。”元朝辉说，以往产生订单后，从中国直邮到中亚、俄罗斯地区最少需要30天，而通过“长安号”运送的货物可在7天内到达阿拉木图，15天内到达德国汉堡，物流成本的降低为企业带来了实实在在的效益。

5年来，中欧班列“长安号”先后开通西安到阿拉木图、汉堡、华沙等多条国际货运线路，基本实现了欧洲全覆盖，建立了立体丝路通道的“海陆空网”全网物流体系，吸引了来自全国15个省份的货源在西安港进行集散分拨。

中亚班列（西安—阿拉木图）的货源中，30%是本地货物，70%是从全国各地聚集而来，其中很大一部分来自于沿海港口；货物目的地则分布在中亚5国的44个城市和站点，辐射整个中亚。同时，搭载“长安号”回程的货物，从原装沃尔沃汽车，到哈萨克斯坦纯天然的小麦、蜂蜜，让西安人过上了“买全球，卖全球”的时尚生活。西安人的幸福感直线飙升，西安的外向型经济正沿着“长安号”的铁轨驶入快车道。

伴随西安综合保税区、西安航空基地综合保税区、西安铁路集装箱中心站、西安一类陆路（铁路）对外开放口岸及肉类、粮食、整车进口、冰鲜水产品等进口指定口岸的相继获批并正式运营，“中欧班列”对西安市乃至陕西省的对外贸易额带动作用日益明显。今年前三季度，陕西对中亚地区贸易额7.6亿元，增长71.2%，其中出口6.4亿元，进口1.2亿元，分别增长88.1%和15.1%。

中国（陕西）自由贸易试验区揭牌成立至今，西安分8批取消下放452项审批事项，向自贸区下放行政审批事项103项，推动“放管服”等改革向纵深发展。实现了24小时通关便利化，效率提升30%以上。目前共推出了40余项创新举措，形成了20个创新案例。

一系列利好政策的颁布实施，推动西安对外贸易取得强劲增长势头。今年前三季度，西安市进出口总值完成2433.86亿元，比去年同期增长32.4%。其中，出口1493.44亿元，增长37%；进口940.11亿元，增长25.8%；进出口增速列同期全国前列，“一带一路”沿线国家已成为西安重要的对外贸易伙伴。

构筑全球化“立体丝路”

9月19日，在第七届APEC电子商务工商联盟论坛与2018中国（西安）电子商务博览会上，西咸新区空港新城跨境电商商品陈设展台前人流不断。

凭借临空优势，空港新城已成为陕西对外开放的重要通道。2018年9月，陕西自贸试验区空港新城功能区成为我国第三个加入世界自由区组织的自贸试验区，空港新城跨境电商的布局再次备受瞩目。

丝路已成为一条覆盖陆路、空中和网上多维度的立体通道，源源不断的货品、资金、技术在这些通道中流转。

空港新城跨境电商迅猛发展的背后，是陕西联通世界的通道不断扩展延伸。331条客货运航线覆盖全国，联通47个国家和地区，其中全货运航线14条，国际航线58条。据统计，今年1至9月，西安咸阳国际机场完成货邮吞吐量21.79万吨，同比增长14.5%，增速居全国十大机场第一位。

如今每天大约2万件来自澳大利亚、新西兰、美国等地的奶粉、保健品、电动牙刷、玩具等货物，第一时间抵达西咸新区空港国际快件监管中心。西安市民的购物清单里全球买护肤品、化妆品、保健品这种“小事”已经很是便捷。

搭建心心相通的交流之桥

“虽然生活和工作在马来西亚，但我仍然是个西安人。无论是华人华侨还是马来西亚商人，我都会带他们来西安，看看我的家乡，寻求投资机会，同时也邀请中国商人前往马来西亚考察投资。”马来西亚陕西商会会长王云珍告诉记者，两国文化存在差异，“我的作用就是充当两种文化间的‘平衡器’。”这位20多年来行走在海上丝绸之路上的优雅女性，不仅是中国和马来西亚之间文化交流的使者，更是推动双方贸易往来、帮助中马民间企业互联互通的“牵线人”。

围绕促进民心相通这一目标，西安积极发挥着自己独特的历史文化影响，弘扬丝路精神，与“一带一路”沿线国家在科学、教育、文化、卫生等多领域广泛开展合作。国相交，民相亲。丝路上，正是因为有这样一群可爱可敬的民间外交官，用双脚践行，用真心倾诉，以中国文化为媒，连接中外交流合作，促进中外经贸互通，才让世界更懂中国。

目前西安已与26个国家的31个城市建立了友好城市关系，与50多个城市缔结为友好交流城市，有31位国际友人被授予“西安市荣誉市民”。先后在四大洲的14个国家设立了17个西安海外侨务工作联络点。厚积薄发的西安城吸引力不断增强，越来越多的知名企业选择来西安设立总部。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)