前9月辽宁弃风率降至1.29%

本报沈阳11月21日电 （记者何勇）记者日前从辽宁省政府有关部门获悉：今年前9个月，辽宁弃风率1.29%，下降7.56个百分点；弃风电量同比下降83.14%；而光伏发电更是全部利用，无弃光现象。截至9月末，辽宁风电发电量95.82亿千瓦时，同比增长22.5%。据介绍，截至10月中旬，辽宁省电网清洁能源装机容量1790万千瓦，占比35%。其中，风电739万千瓦、光伏289.7万千瓦，发电量395亿千瓦时，发电占比27.4%。

据了解，辽宁省积极发挥大电网配置能力，促进清洁能源大范围消纳。打造了疏通东北送华北鲁固特高压通道，高标准按期投运鲁固直流500千伏配套工程，按期投运鲁固直流系统保护，提高外送能力。截至9月底，新能源外送16.54亿千瓦时。此外，辽宁依托国家重大科研项目实现技术突破，建成了规模以上风、光、水、火、核、储能、储热技术一体化源网荷协调调度的省级电网，为消纳清洁能源创造了条件。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)