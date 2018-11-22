外商投资关键目录正修订 中西部地区获利好

中西部地区开放脚步正在加速。记者了解到，除了落实全国吸引外资的政策措施外，促进中西部吸收外资的关键目录正在抓紧修订，将在2019年3月底前完成。该目录旨在突出发挥中西部地区资源、劳动力等优势，积极承接外资产业转移。专家指出，通过进一步制度创新与对外开放，必将给中西部地区经济发展带来重大利好。
据悉，目前国家发改委和商务部正在抓紧推动《外商投资产业指导目录》及《中西部地区外商投资优势产业目录》的修订工作，通过地方政府有关部门向外资企业、外国投资者以及相关的商协会征询意见建议。近日商务部外资司司长唐文弘在国务院政策例行吹风会上表示，2019年3月底前完成上述两个目录的修订工作，这也是国务院专门部署的，要扩大鼓励外商投资的范围。
“对于中西部地区，除了鼓励外资更多投向现代农业、生态建设、先进制造业、智能制造、高新技术、现代服务业等领域之外，还将突出发挥中西部地区资源、劳动力等优势，积极承接外资产业转移，加强与‘一带一路’国家的投资合作，发展外向型产业集群，鼓励边境城市的特色优势产业发展。”商务部新闻发言人高峰表示。
近年来，我国积极推进实施区域发展总体战略，不断拓展开放型经济发展空间纵深。中西部地区发挥自身优势，依托“一带一路”，积极承接国际和沿海地区外资产业转移。厦门大学经济学院副教授孙传旺接受《经济参考报》记者采访时表示，同时也应看到，中西部地区吸引外资占全国总量的比重仍有待进一步提高，集聚效应有待进一步发挥。
孙传旺说，与今年6月国家发改委与商务部发布的18号文，即《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》相比，明年3月份将修订完成的两个外商投资目录或将着力从“开放领域、政策规范性与国际化营商环境”等方面提出更加针对中西部地区对外开放的举措。中西部地区在资源、劳动力与供应链方面仍然具有较明显的比较优势，通过进一步制度创新与对外开放，必将给中西部地区经济发展带来重大利好。
商务部研究院外国投资研究所副主任、研究员聂平香也对《经济参考报》记者表示，现在的开放格局是东部开放快，中西部还相对落后，随着这一系列政策的实施，中西部将会逐渐变成开放前沿地区。这将有效平衡全国区域开放的格局，也将推进“一带一路”建设。（记者 王文博）
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