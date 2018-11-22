原标题：技能人才培养驶入“快车道”——企业新型学徒制将全面推行

人力资源和社会保障部、财政部、国务院国资委21日在北京召开全面推行企业新型学徒制工作电视电话会，部署推进企业新型学徒制。会议要求，确保2019年全面推开企业新型学徒制。这意味着企业新型学徒制这项工作已从试点推行转向全面铺开。

人社部职业能力建设司负责人表示，伴随着我国经济发展方式转变和产业结构的调整，技能劳动者总量不足、技能水平不高和就业结构性矛盾等问题日益凸显。全面推行企业新型学徒制，有利于更好推行终身职业技能培训制度，进一步拓展职业培训工作领域，创新职业培训模式，为高质量发展和供给侧结构性改革提供技能人才支撑。

2015年和2016年，人社部会同财政部先后分两批在22个省份启动了企业新型学徒制试点工作。截至目前，试点企业共158家，培养新型学徒制企业职工近2万人，其中转岗职工3670人以上，涉及机械、化工、电气、汽修、数控、焊接等近百个工种。这为全面推行企业新型学徒制试点奠定了基础。

记者从地方人社系统获悉，近年来，各地区、各院校在试点过程中取得了一定经验。目前，多地已完成企业新型学徒制试点工作，参加试点的学徒员工技能素质得到显著提升。山东突出企业主体，根据企业发展现状和未来用工需求，企业和学校联合考察调研，界定了学徒培养的企校职责，进行“大篷车”式跟踪教学。据山东省人社厅有关负责人介绍，截至今年9月底，山东全省培养企业新型学徒制学员达到1117人。

作为企业新型学徒制首批试点省份，河南在以企业需求为主导，推动企业联合招工、招生的同时，充分运用互联网技术，建立“新型学徒制专班微信群”，邀请知名教授在微信群为学院上微课。

多地还探索建立学徒培养激励机制，以激发企业学徒培养的内生动力。河南试点企业均建立了基于师带徒效果评价的多种激励机制，学徒顺利毕业后，企业给予其提高年工资基数、重点关键岗位使用等激励，带徒师傅也能获得相应的物质和精神奖励。重庆则把企业新型学徒制作为技能脱贫、技能成才的利好政策，招收当地建档贫困家庭子女和“两后生”入厂当学徒，实现就近就读、就近就业。

“企业新型学徒制的实施试点，在有效提升学徒技术技能的同时，也促进了企业转型升级发展。”徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记李格表示，目前，该公司招收的首批88名企业新型学徒全部与企业签订长期劳动合同，其中80%进入技术服务储备岗，薪资待遇普涨近三成。

首钢技术学院院长段宏韬认为，学徒通过培训，能够获得职业等级证书，技能水平普遍提高，为职业生涯发展打下坚实基础。企业通过学徒制试点，将教学内容和企业技术特点、难点紧密结合，也提高了经济效益。（记者 韩秉志）

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