原标题：发生了什么？比特币一年跌去七成，矿机当废铁称斤卖...

北京时间21日凌晨，比特币价格一度跌破4100美元，本周累计跌幅已达到30%左右，价格下探到了去年9月以来的最低点。

比特币年内跌幅超七成 “硬分叉”成暴跌推手

矿海会COO 俞阳：现在资产还是缩水比较快的，比较厉害，最近有不少大的机构也爆仓了。

比特币的暴跌，不少分析认为和比特币现金的“硬分叉”有关。

比特币现金是比特币的分叉币之一，它的出现是为了解决因比特币区块容量较小而导致交易效率较低的问题。

而上周，比特币现金又进行了第二次“硬分叉”。

北京大学光华管理学院金融系系主任 刘晓蕾：比如，原来一个微信群，大家都在群里聊天，忽然分出两个群来，在这个分裂的过程中就是一场大战，这段时间波动非常大。

投资者担心，比特币分叉将导致稀缺性变差，现有比特币价值将会被摊薄。与今年初一万九千多美元高位相比，比特币年内跌幅已经达到76%。某网站计算的反映比特币投资信心的指数已经达到“非常恐惧”，接近一年来的最低值。

中国人民大学国际货币所研究员 李虹含：数字货币本身目前来看，没有产生社会利润的这种创造，更多的来源于一种炒作，信心的减弱必然会引起散户的抛售，也使数字货币市场有继续下跌的可能性。

数据显示，目前全球加密货币总市值为820亿美元，较去年12月最高值相比已经跌去75%。

矿工关机止损

比特币矿机也随着币价狂泄而遭遇“矿难”：部分中小型矿场无奈将矿机转卖清盘。

一位拥有超过两千台矿机的矿工表示，在这几天的行情中，他总共挖到30多个比特币，按照目前报价还不如电费高。“这相当于越挖越赔，干脆关机算了。”

另外一位拥有超过两万台M3矿机的矿工表示，这些矿机在一年多前市场报价超过万元，但在如今的币价和算力下，这些矿机因为已经到达关机价格，因此二手专卖也无人问津，“基本相当于一堆破铜烂铁，单是两万多台矿机，就相当于亏损超过1个亿。”

根据多处信息显示，部分小型比特币矿场的矿机废弃之后如小山一般堆在院子里，甚至被人按照废铁的价格称斤来卖。

(责编：杨曦、仝宗莉)