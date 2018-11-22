原标题：31省机构大幅精简 为何增设这个局？

31省机构大幅精简，为何增设这个局？

随着近日上海等地公布省级机构改革方案获批，中国31个省份机构改革方案已全部“出炉”。

从目前公开的方案中可以看到，党政机构数量有了较为明显的精简。其中，北京65个，重庆和天津均为64个，上海为63个，其他省份基本都在60个以内。

此外，通过梳理还可以看出，不少地方设置了新的机构，如海洋发展委员会和海洋局、推进粤港澳大湾区建设领导小组、人才工作局等。在这些新机构中，大数据成为高频词。

贵州、重庆、福建、广东、吉林、广西等多省市方案均明确提出组建相关机构，负责人工智能、云计算、大数据管理、智慧城市建设等方面工作。

这不免令公众有所担忧：扎堆发展新技术，是否造成新的产能过剩？

接受中新社国是直通车记者采访的专家均表示，当前大数据已经运用于地方政务、经济发展的各项工作中，当下成立大数据相关机构不仅仅是为了推进人工智能等产业发展，更是为了全面推进信息化社会，助力经济转型升级。

自选动作进行差异化发展

本轮地方机构改革中，一方面，各省份设置了与中央和国家机关保持一致的机构，如生态环境厅、农业农村厅、自然资源厅等部门；另一方面，在中央给予了地方一定的机构设置自主权背景下，部分省份推出“自选动作”，成立了充分体现地方特色的机构部门。

如在建设粤港澳大湾区中承担重要作用的广东，就组建了省推进粤港澳大湾区建设领导小组；针对备受诟病的东北营商环境问题，辽宁设置了优化营商环境的机构；作为改革开放的重要窗口、试验平和开拓者，海南此次专门组建了海南省委全面深化改革委员会，加挂自由贸易试验区(自由贸易港)工作委员会牌子，主要负责海南自贸区(港)建设以及各领域对外开放。

除了这样的特色机构，梳理31省市机构改革方案还可以看到，福建、山东、重庆、浙江、河南、广东、吉林、广西、贵州等多省市均设立了与“大数据”相关的全新机构。

国是直通车 侯雨彤制图

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍对国是直通车表示，随着时代发展，大数据已经成为一种重要的生产要素。比如贵州，近年来在经济社会发展确实上了一个新台阶，其中一个很重要的原因就是大数据的引领。现在各个省市自治区都面临着产业升级换代的任务，通过大数据改造传统的产业，除了大数据本身带来的经济发展以外，还可以较为高效的提升产业转型。

中国行政体制改革研究会学术委员会副主任汪玉凯也表示，在互联网+政务的背景下，多省市组建“大数据局”的一个很重要原因就是大数据的广泛使用。地方政府在推动经济社会发展的过程中离不开大数据的应用和开发，未来的大趋势也是如此。

让大数据助推产业升级更快一点

各地纷纷成立大数据局之时，不免有人担忧，人工智能等产业快速发展会否带来新的产能过剩？

“我认为，这种担心未免过虑了。”汪玉凯表示，地方成立大数据相关机构其实不仅仅是发展人工智能产业，更多的是为了全面推进信息化的一个重要步骤。

他进一步说明，目前，中央层面还未成立相关的整合机构，在大数据方面是分领域归不同部委主管，但具体执行到地方时，如果还是各自为政，多头推进容易造成资源浪费，成效不彰。因此，在地方层面整合大数据相关机构职能，更多的是针对应用而展开的，使其有序、规范发展。

同时，我们也要看到，大数据在全球范围内都还处于方兴未艾的起步阶段，现在谈产能过剩还为时过早。“我们在未来的经济转型中，要把互联网大数据和传统经济深度融合，然后不断的培育新的经济形态，这是未来经济转型发展很重要的一个抓手。”

正如汪玉凯所言，目前在中央层面并未设立专门的大数据管理机构，相关工作也由不同部委分管。那么，如何保证地方的大数据局的规范运行和管理呢？

唐任伍认为，这就需要地方政府出台相应的措施来规范。“基本的行政管理是现成的，所以地方政府主要是根据大数据本身的特点来制定细则，规范大数据局的运作即可，这方面并不会太难。”

但唐任伍也表示，在工作开展的过程中一定要厘清政府和市场的边界问题。随着大数据的不断发展应用，可预见，相关产业的中小企业未来将会大幅增长。而政府应该认识到，其在过程中所起到的应是一个牵头的作用，促进大数据相关产业发展。承担制定规划，以及资源配置等方面的工作。

(责编：杨曦、仝宗莉)