校外培训机构将全国联网监管

本报讯（记者 雷嘉 武文娟）教育部开发的“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”即将上线，各地审批的校外培训机构有望通过全国统一的互联网平台实现联网查询。目前北京市的这一平台已经与教育部联网。
今年8月，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，对校外培训机构出台了“国字头”的规范要求，其中要求全面推行黑、白名单制度，对通过审批登记的校外培训机构在政府网站上公布名单及主要信息，并根据日常监管和年检、年度报告公示情况及时更新；对未经批准登记、违法违规举办的校外培训机构，要予以严肃查处并列入黑名单，黑、白名单信息要纳入全国信用信息共享平台。为强化对校外培训机构的日常监管，教育部已经建设完成“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”。教育部要求，各地要通过系统完成校外培训机构的摸排、整改、审批、学科类培训备案、社会监督等工作，面向社会公布校外培训机构的有关政策、白名单、黑名单、学科类培训班等信息，依托平台受理群众投诉，切实通过信息化手段实现校外培训全过程精细化管理，方便群众了解相关信息，广泛接受社会各界监督。
教育部近日在京举行“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”省级用户的应用培训会，各省教育行政部门相关处室负责人和平台操作员都参加了培训。培训会上提出，各地要逐级开展平台应用培训，确保各项信息及时更新，保障平台的活力和功能发挥；县级教育部门要抓紧录入基础信息，地市级和省级教育部门要及时了解各地工作情况，争取年底前实现平台的全面应用；各级教育部门要加强对平台功能的宣传，让平台家喻户晓。
北京青年报记者从北京市教委了解到，目前北京市的校外培训机构管理服务平台已经实现与教育部联网，平台功能涵盖对校外培训机构的排查登记、整改跟踪、信用公示、监督举报、业务审核、黑白名单等内容。
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