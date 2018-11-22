原标题：手续费猛涨侵蚀险企利润 税收调整方案有望明年落地

手续费猛涨侵蚀险企利润 税收调整方案有望明年落地

手续费持续上涨导致的所得税率猛涨已经明显地侵蚀险企的净利润，财险行业尤其明显。随着手续费的持续上涨，财险行业可以在税前扣除的手续费及佣金支出金额远远超出了现行政策的标准，综合税率大幅上涨。

不过，在近期的采访中，业界人士提到两大利好因素，可能改善险企接下来的净利润情况：一是车险手续费持续上涨之势将得到遏制甚至下降，二是财险行业手续费及佣金支出税前扣除政策的调整有望在明年落地，这将切实降低险企的税收负担。

手续费持续上涨推高税率

根据险企发布的三季度偿付能力报告，半数以上的财险公司三季度净利润环比下降。(详情参见本报11月1日报道：《财险公司三季度生存状态调查：半数亏损 26家净利润环比下降》)。从上市财险公司的情况来看，三季度净利润环比皆下降，同时，三季度净利润的同比降幅比上半年的同比降幅有扩大之势。

具体来看，人保财险三季度净利润约为14.82亿元，环比下降48.2亿元，同比下降了73.2%；太保产险三季度净利润约为3.79亿元，环比下降约9.65亿元，同比下降了61.3%；平安产险三季度净利润约为20.8亿元，环比下降约13.9亿元，同比下降了39%。

业内人士表示，净利润同比大幅下降并非上市财险公司独有现象，而是财险行业的普遍现象。对此，多位分析人士提到，一个核心的原因在于：财险公司手续费持续上涨导致所得税率飙升，从而影响到险企的净利润。

我国保险行业的手续费及佣金支出在一定范围内给予税前扣除政策，目前执行的标准是2009年发布的《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》，企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过规定计算限额以内的部分，准予扣除；超过部分，不得扣除。其中，财产保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%计算限额；人身保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的10%计算限额。

然而，随着行业的发展，市场竞争加剧，财险公司的手续费及佣金持续上涨，其支出额度早已超出税前扣除的标准。例如，上半年平安产险手续费合计支出257.4亿元，同比上涨了61.6%；手续费支出占原保险保费收入的比例为21.7%，同比上升了6.3个百分点。同期，其业务所得税同比增加130.0%，“主要是因为免税收入同比减少以及业务增长导致手续费超支使得应纳税所得额上升。”平安产险表示。

同时，上半年，太保产险手续费佣金支出为130.41亿元，同比增长57%；手续费占保险业务收入的比例从上年同期的15.8%上升到21.5%。

“税收影响显著，拖累利润增长。”华泰证券在研报中指出。财险手续费增加，叠加今年8月份“报行合一”政策的落地实施，财险公司纷纷细化不同渠道不同车种的业务手续费的最高值及平均值，且足额计提实际发生的手续费，导致应纳税所得额大幅增加。今年前三季度，平安产险和人保财险的综合税率分别同比提升20.7个百分点和14.9个百分点至43.2%和37.3%，拖累利润较大幅度下滑。

长江证券表示，产险公司手续费及佣金大幅提升，超可抵扣范围，所得税费用补提导致实际盈利能力大幅弱化。2016年以前，上市险企手续及管理费尚未超过所得税扣除额，简单测算所得税/税前利润在25%以内，从2017年起，随着商车费改的推进到全国，上市产险公司的手续及管理费大幅提升，手续及管理费/(保费收入-退保金)占比超过18%，已超过所得税扣除比例，所得税/税前利润比重已达到30%-50%。

有望迎两大利好因素

今年三季度财险公司的净利润大幅下降，日子确实有些“苦”，不过对于四季度和明年的发展，业界人士却纷纷持看多观点。

一方面，财险公司净利润下降主要是受手续费大增导致的综合税率大幅提升的影响，而这种情况可能将得到明显改变。“随着费用自律+‘报行合一’政策的推进，今年四季度车险手续费率将出现实质性下行。”中金公司作出上述分析判断。这一点，也得到了业内人士的认可。某财险公司负责人表示，不同险企可能采取不同的策略，部分公司采取低费用、低定价之策略，部分公司可能选择高费用、高定价之策略，但整体来看，在承保亏损已经普遍的情况下，加上严监管政策的实施效应，险企不再可能继续提高手续费，行业手续费下降是大概率事件。

另一方面，对于现行的手续费扣除政策，目前保险行业调整手续费及佣金支出税前扣除比例的呼声日盛，而多家券商在研报中提及，财险所得税政策调整大概念将在明年落地。“各险企已与监管协调沟通，我们预计明年会有具体措施落地。”华泰证券表示；“财险所得税政策调整大概率在明年落地，将大幅降低实际税率。”中金公司表示。

业内人士表示，现行政策已经执行了将近十年，与目前行业的现实情况有一些脱节，尽管税前据实列支手续费和佣金支出的可能性不大，但很有可能提高手续费和佣金支出的税前扣除比例。

“车险税率预计四季度缓释，明年税收政策大概率有所调整。三季度集中计提手续费导致的综合税率大幅提升，对于四季度的税负有一定的缓解，手续费率将出现一定程度的下滑。”华泰证券表示，由于所得税政策而影响到整个财险行业盈利的现状不会持续太久，各险企已与监管协调沟通，预计明年会有具体措施落地。

(责编：杨曦、仝宗莉)