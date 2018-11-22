原标题：一个多月跌去30%！油价"加油跌"后市怎么走？

一个多月跌去30%！油价"加油跌"后市怎么走？

国际油价自从10月初创下年内最高位以来，就开始了连续下跌。截至11月20日收盘，纽交所2019年1月交货的轻质原油期货价格收于每桶53.43美元，跌幅6.59%，创近1年新低，累计跌幅约30%。2019年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶62.53美元，跌幅6.38%，与年内最高点相比，跌去了28%。

油价连续下跌，影响有多大？欧佩克年度会议召开在即，油价后市怎么走？11月21日晚，中国石油大学(北京)工商管理学院院长郭海涛和财经评论员万喆做客《央视财经评论》演播室，深度解析。

一个多月跌去30% 油价为何一路下行？

郭海涛：美国页岩油大幅增产使油价承压

中国石油大学(北京)工商管理学院院长郭海涛：从需求层面来看，对于原油需求的预期量现在在下降，比如原来预期今年每天要增加150万桶，现在可能只有145万桶，这对心理形成很大的冲击。从供给侧来看，美国页岩油产量增产上浮非常快，过去的三个季度，每一个季度环比上一个季度增产量都能达到每天70万桶，这个量对市场的影响也是非常大的。

万喆：长短期因素齐发力致油价暴跌

财经评论员万喆：长期因素除了供需，还有美国方面一直在让整个欧佩克组织不要减产，希望油价保持比较低的水平，这对美国经济复苏有好处，这个长期诉求一直都在。中期来说，对于伊朗的制裁，实际上是前一段时间油价大涨的原因，但是其实两次制裁之后，市场会感觉离预想的局面还是比较远的。短期则是沙特记者卡舒吉事件，虽然一波三折，但目前给市场的印象是，中东地区的冲突不会像想象得那样很严峻甚至产生断供，因此油价反而就跌下来了。

油价连跌影响有多大？

万喆：油价下跌警惕背后需求疲软

财经评论员万喆：一方面经济需求实际上是下降的，IMF最近的数字已经出来，对于全球明年经济的增速又进一步下调了，发达国家下调0.2%，发展中国家下调得更多。

另一方面，美国、俄罗斯、沙特都已经是日产量在1100万桶以上，在伊朗被制裁以后，全球产量都下降了，但是5月份到现在不降反升，还升了100多万桶，在需求疲软的情况下有点产能过剩，因此价格就会下降，所以要担心的不只是油价下降，需求的疲软更值得警惕。

欧佩克即将召开年度会议 油价后市怎么走？

万喆：各国各有算盘达成减产协议难度大

财经评论员万喆：实际上大家减产的动力是非常不足的，尤其我们看到欧佩克即使减产，美国自己本身还在不断加大产量，而俄罗斯也在不断加大产量。这跟曾经制裁伊朗的情况不一样，原来非欧佩克国家产油贡献没那么大，这一次欧佩克和非欧佩克国家的产油贡献都非常大，在这种情况下，单单沙特降低产量，很有可能只会造成它的市场份额被别家抢占，在这种博弈心理的引导下，我觉得达成减产协议是很困难的。

郭海涛：需求动力减弱是油价下跌主因

中国石油大学(北京)工商管理学院院长郭海涛：需求动力的减弱是影响油价下跌的最主要原因，近期包括美国欧盟日本在内，明年经济预期比2018年要差一些，经济走势进而会影响到对原油的需求。所以这一块既有短期，也有长期的因素在里面，不排除在一段时间以内，油价处在低位运行的状态。

万喆：该担心的不是油价而是经济

财经评论员万喆：油价只是一个结果，大宗商品价格的涨跌，可以看作是一个国家目前的需求到底旺盛与否的风向标。在一方面面临产能过剩，另一方面面临世界经济下滑风险的情况下，油价走高可能性不大；第二，现在全球贸易摩擦仍然比较剧烈，到2019年如果这种保护主义依然旺盛，可能对经济的损伤将更大，从这个角度来说，油价会是一个先行的指数，到时整个经济可能会跟油价一样，显出疲软的状态；第三，未来中东地区冲突的不确定性，也会对全球未来经济的走向造成很大影响。从这三个方面来说，更应该担心的都是经济。

(责编：杨曦、仝宗莉)