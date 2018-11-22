D&G遭多家电商平台店铺下架 曾因质量问题而被罚34万元
11月21日下午，上游新闻记者从国家企业信用信息公示系统了解到，国际知名品牌Dolce&Gabbana(杜嘉班纳D&G)曾在2017年9月21日，因在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，而被上海市黄浦区市场监督管理局罚款34万6500元。
稍早前，“D&G设计师被曝辱华”引起广泛关注。事情发生后，包括陈坤、李冰冰、迪丽热巴、王俊凯、木子洋、火箭少女全体成员、陈学冬、张慧雯、唐艺昕、章子怡等人以及受邀参演此次上海大秀的24位东方宾利模特，已集体宣布不出席或是罢演，等待官方给予更多的解释与道歉。
与此同时，D&G也宣布，原定于今晚(21日晚)在上海举行首个大型时装秀“The Great Show”取消。
上游新闻记者通过淘宝等电商平台发现，多家海外代购D&G品牌的店铺表示，暂不接受订单。
与此同时，上游新闻记者还发现，D&G品牌在中国的实体公司“多喜佳伴纳服饰商业(上海)有限公司”，在2016年和2017曾因质量类问题被罚。
据国家企业信用信息公示系统显示，2016年8月16日，多喜佳伴纳公司因销售不合格产品冒充合格产品的女鞋被上海市质量技术监督局处罚6万3410元。
2017年9月21日，因在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，而被上海市黄浦区市场监督管理局罚款34万6500元。
2018年8月29日，违反“未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用分公司的名义”，而被上海市浦东新区市场监管局罚款1万元。
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