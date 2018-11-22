原标题：铁路电子客票率先在海南试点

电子客票终于来了！中国铁路总公司宣布，11月22日起，铁路部门将在海南环岛高铁实行电子客票服务试点。实行电子客票后，目前可支持旅客实名制购票和乘车的25种身份证件，无需再使用纸质车票。

电子数据作为凭证

据铁路总公司有关部门负责人介绍，现有的铁路旅客车票，为红色条码票和蓝色磁介质车票两种，均采用实名制，集铁路旅客承运合同凭证、乘车凭证、报销凭证等功能于一体，旅客需凭车票乘车。实行电子客票，就是将纸质车票承载的旅客运输合同凭证、乘车凭证、报销凭证功能相分离，依据有关法律条文规定，以电子数据作为铁路旅客承运合同凭证，推进乘车凭证无纸化和多样化，报销凭证逐步电子化。

旅客购票时，通过网上购票的，购票成功后，可通过网站自行打印或下载购票信息单，也可在海南省内各车站售票窗口、自动售/取票机、代售点打印；通过售票窗口和自动售/取票机购票的，购票成功后，旅客将收到购票信息单，并可根据需要选择是否打印报销凭证。

检票不再需要纸质车票

该负责人表示，实行电子客票后，旅客购票、检票、乘车等流程都将更加方便快捷。进站和检票时，持二代身份证、外国人永久居留证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证五种可机器识读证件的旅客，可直接使用证件自助核验及检票乘车；持不可机器识读购票证件的旅客，在专用实名验证口和检票口，由工作人员扫描其购票信息单二维码或手工输入其证件号码核验进站乘车。

在12306.cn网站（含手机APP）注册用户且通过12306手机APP成功完成人脸身份核验的，购买电子客票后还可凭12306手机APP生成的动态二维码，直接通过车站自动检票机办理进、出站检票手续。乘车时，如遇列车工作人员查验车票，旅客需配合提供购票时使用的身份证件。

纸质车票仅供报销使用

旅客如需报销凭证，可在售票窗口、自助售票机打印，有效打印截止日期为乘车到站后31天内；报销凭证样式和内容基本与目前车票保持一致，且注明“仅供报销使用”的字样。

如因行程变更需要退票改签的旅客，使用非现金支付且未打印报销凭证的，在12306网站、手机客户端以及车站窗口均可办理电子客票退票改签等变更。其余情况仍需到车站窗口办理，已打印报销凭证的铁路电子客票办理退票、改签手续时，还应交回报销凭证。

有关实行电子客票试点的详情，广大旅客可通过12306网站（含APP）和车站公告具体查询。铁路部门将根据试点情况进一步完善电子客票服务方案，逐步在全路高铁及动车停靠的车站、普速列车停靠站推广。

文/本报记者 王薇

(责编：仝宗莉、杨曦)