原标题：多省民资项目推介加速 投资规模数千亿元

近期，为激发民间有效投资活力，促进民营经济健康发展，多个利好民间资本发展的政策相继出台。《证券日报》记者获悉，近日，北京、河南等地向民间资本推介重大项目，总投资规模达数千亿元。

具体来看，北京市市长陈吉宁近日透露，当前对民营企业的支持，北京市通过五个“一批”精确制导，支持民营企业发展。“五个一”中包括推出一批重大项目，即基础设施、生态环保、医疗、养老、旅游、便民商业等领域的60多个项目向民间资本公开推介，总投资超过1000亿元。

近日，河南省2018年向民间资本推介项目会议举行，发布了218个重点领域项目清单，总投资2626亿元，鼓励民营企业积极参与河南重大项目建设运营。上述推介项目基本涵盖了近期国务院确定的补短板九大重点领域，主要集中于城市建设、社会民生、交通等方面。

10月31日，国办印发的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》要求规范有序推进 PPP 项目，撬动社会资本特别是民间投资投入补短板重大项目。11月8日，国办印发的《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》要求有关部门和地方按职责分工尽快在民航、铁路、公路、油气、电信等领域，落实一批高质量的项目吸引社会资本参与。

财政部、发改委PPP专家库双库专家、北京荣邦瑞明投资管理公司总经理陈民告诉《证券日报》记者，PPP作为保在建、补短板下为数不多且合规的基建落地通道之一，将更好地发挥作用；叠加10月份落地规模情况，将更好支撑基建反弹。

在政策的力推下，一大亮点是民营企业获得了参加PPP项目的机会。据荣邦瑞明旗下PPP有例数据服务平台监测数据显示，从PPP市场成交项目情况看，10月份民营企业以45%的占比，位居第一；地方国企与央企，分别占比32%、17%；集体企业、事业单位与外资企业占比相对较少。当月，共有147家社会资本参与PPP市场，其中民营企业数量达71家，占比48%；地方国企和央企分别为48家、23家；集体企业、事业单位、非营利机构与外资企业占比相对较少。

(责编：朱江、杨曦)