原标题：唯品会三季度净利下滑逾三成 高管调低全年业绩预期

今年三季度，电商平台京东实现净利润25%的增幅、拼多多则大幅减亏。相比之下，唯品会的三季报则显得相形见绌。

近日，唯品会披露的第三季度财报显示，报告期内公司增收不增利，在营收同比增长16.4%的背景下，净利润同比下滑32.2%。

《证券日报》记者发现，本季度唯品会净利润为近两年来最低水平，同时其营收增速自2016年第三季度以来已连续下滑。二级市场上，年初至今，唯品会股票下跌已超过五成，截至当地时间11月20日，收盘报价5.47美元/股。

针对业绩下滑的问题，记者多次致电唯品会投资者关系部，但电话一直无人接听，至截稿，采访提纲未有回复。

唯品会发布的第三季度财报显示，报告期内，公司实现营收人民币178亿元，同比增长16.4%；实现归属于唯品会股东的净利润人民币2.29亿元，同比下降32.2%。

唯品会CEO沈亚在11月15日召开的电话会议上表示，本季度唯品会的营收增长主要是受活跃用户数增长以及人均消费额增长的推动。“在2018年第三季度，唯品会活跃用户数同比增长11%，呈现健康的增长趋势；其次，人均消费额的持续上升，体现了运营实力和执行能力。”

据唯品会此前发布的报告显示，公司季度活跃用户数增长在2018年之前持续放缓，直到今年第一季度后才出现回升。第二季度与第三季度的季度活跃用户数分别同比增长6%和11%。有业内人士认为这和腾讯、京东入股后的平台用户导流不无关系。唯品会高管介绍称，公司与腾讯的合作体现在微信小程序与钱包入口，与京东的合作则体现在旗舰店。本季度，唯品会来自腾讯与京东相关平台导流的新用户约占所有新增用户的22%。

虽然三季度唯品会在营收上实现了一定的增长，但是增幅却持续放缓。记者统计发现，自2016年第三季度以来，唯品会营收增幅便陷入了放缓的境地。2016年公司营收增幅尚能维持40.76%，到2017年已下降至28.84%，2018年第二季度更是只有18.4%。

三季度，唯品会净利润同比下滑逾三成，并且今年已持续两个季度出现下滑，净利润额也创下了近两年新低。在三季报中，唯品会并没有对净利润的下滑原因进行说明，仅在电话会议上表示，净利下滑主要受到营业成本同比增长20%的影响，并称公司投资促销活动导致了毛利率下滑。

财报显示，三季度唯品会毛利率为20.4%，较去年同期下滑2.5%。电话会议上，针对投资者提出的毛利率下滑的原因，唯品会CFO杨东皓并未正面回答，只是表示，“和三季度相比，四季度我们会有更多的促销活动，销售收入的增加会进一步优化经营费用率。”他同时表示，“会在产品供给上做调整，减少低毛利、高标准化的商品的投入，而专注在毛利率更高的时尚品类上。”

不过，对于接下来的零售旺季第四季度，唯品会的业绩预期反而比较保守。在三季报中，唯品会预计第四季度实现营收261亿元至273亿元，同比增长率约为8%至13%。沈亚表示，“整个大环境没有像去年增长那么强劲，四季度和全年预期会相应调低一些。”在被问及唯品会明年的发展重点时，沈亚表示，“公司现在的重点已经回到特卖上，同时也在追求深度折扣的商品。”

记者了解到，今年7月7日，在唯品会广州总部召开的年中战略沟通会议上，沈亚便明确了唯品会要回归特卖战略，并强调“要做自己擅长的事”。在这之后，唯品会主站便先后推出了“唯品快抢”、“最后疯抢”等折扣特卖频道，并在8月推出了面向代购、微商与中小型批发商的代购批发平台——唯品仓APP，帮助品牌去库存。但随着公司对促销活动的加大投资，其毛利率也在持续下滑。

据第三方易观数据显示，在2018年第二季度的中国网络零售B2C市场中，唯品会早已失去了中国第三大B2C电商的地位，以4.5%的市场份额落后于天猫、京东和苏宁易购；在第三季度其市场份额缩减到了3.2%。唯品会回归特卖战略能否助其重现以往市场地位，尚有待观察。

(责编：朱江、杨曦)