原标题：民营经济要走向更宽广的舞台

11月21日，国务院新闻办公室举行中外记者见面会，邀请新希望集团有限公司董事长刘永好、正泰集团股份有限公司董事长南存辉、小米集团董事长兼首席执行官雷军和红豆集团有限公司董事局主席兼首席执行官周海江4位民营企业家，就“改革开放与民营经济发展”与中外记者见面交流。他们畅谈了企业发展历程，传递了对未来发展的坚定信心。

改革开放成就了民营企业

“改革开放与民营企业发展之间是相辅相成的关系。”周海江认为，一方面改革开放成就了民营企业，另一方面民营企业也扩大了改革开放的成果。以红豆为例，在上世纪80年代，企业本已面临倒闭，但是借着改革开放的东风迅速崛起，1992年，成为江苏省第一个省级乡镇企业集团，2001年成功上市。可以说，没有改革开放就没有红豆的今天。同时，发展壮大的红豆也为当地的经济发展作出了巨大贡献，解决了东港镇约2.4万人的就业，大大提升了人们的生活水平。

“民营经济的发展提升了创新能力，促进了市场经济体制和现代企业制度的建立，也促进了契约精神和规则意识的形成。”刘永好认为，民营企业块头虽然小，但是数量多，可有效解决就业问题，起到社会稳定器的作用。同时，民营企业机制比较灵活、反应速度快，特别是在市场竞争比较激烈的领域，民营经济、民营企业会发挥生力军的作用。

雷军说，小米是一家非常年轻的公司，虽然只有8年历史，但创造了一个个奇迹。“感谢改革开放的大环境，感谢移动互联网的浪潮。”

雷军表示，改革开放40年，中国涌现了一大批民营高科技企业，对提高中国在高科技领域的竞争力、促进科研成果转化起到了非常重要的作用。

民营经济前景光明

“民营企业座谈会传递的精神，就好像拨去迷雾见到阳光；各地政府出台的举措就像空气；而全国大市场环境就是土壤。”刘永好说，在当前关键时候，民营企业座谈会释放的政策信号，非常有利于民营企业建立信心，信心比黄金更重要。民营企业有了阳光、空气、土壤，发展就要靠企业自身，要坚定不移地投资、研发、发展。

周海江说，民营企业座谈会极大地振奋了民营企业的信心。一是对民营企业40年发展地位和作用的高度肯定，二是表明了党中央、国务院对民营经济发展的一贯决心和政策整体长期走向。

“民营经济不仅不会离场，还会发挥更大作用，所以我觉得民营经济的前景光明。”周海江说，民营企业座谈会对内树立了信心、对外宣示了改革开放的决心。近期从部委到地方出台的政策，给民营企业带来了政策机遇的叠加，给民营经济发展提供了广阔前景。

南存辉说，法制建设是社会各界、包括民营企业最为关心的问题。民营企业座谈会再次强调，要保护民营企业家的人身安全和财产安全。过去存在不公平、不完善的地方，所以大家有顾虑、有批评、有呼吁。可喜的是，国家和有关部门积极推动，在完善法律保护方面取得了巨大进步。

民营企业要积极转型发展

近年来，一些民营企业在发展中遇到不少困难和问题。对此，南存辉表示，企业出现困难是竞争发展过程中的自然现象。我国政府历来非常重视，不断出手化解这些问题。

“目前，温州的民营经济占比是95.5％。当前，包括浙江省在内的很多地方政府对自己的定位都是‘店小二’，给企业做好服务没有国企、民企之分。中国经济转向高质量发展，民营企业要坚定信心、干好自己的事情。只要我们的产品和服务有足够的竞争力，未来市场需求空间很大。”南存辉说，相信在多方的共同努力下，办法总比困难多。

刘永好认为，目前，我国多数民营企业是小微企业，还有很多企业是传统的制造型企业。在供给侧结构性改革的背景下，民营企业要积极转型发展，提升自身实力。

刘永好表示：“我们集团提出，必须用创新观念来做传统企业的提升和发展，提出了年轻化、合伙制、科技创新和国际化结合等一系列措施和办法。”

几位企业家表示，面向未来，民营企业要坚定信心，在所在领域脚踏实地、心无旁骛地发展，只有这样企业才能做大做强。

(责编：朱江、杨曦)