原标题：逾372亿元学生资助补助经费预算提前下达

本报北京11月21日讯 记者董碧娟报道：财政部、教育部等部门21日发布3项通知，提前下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算1590699万元，2019年学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）预算1423099万元，以及2019年学生资助补助经费（普通高中部分）预算712087万元，总金额逾372亿元。

财政部、教育部明确，2019年学生资助补助经费（高等教育）预算指标不再列分项，由各省财政、教育部门在规定的分项之间统筹使用，确保应承担的资金及时足额到位。待2019年预算确定后，将再次核定各地预算和分项资助人数，并按多退少补的原则据实调整。

财政部、教育部、人力资源社会保障部要求，对于中等职业学校国家助学金和免学费补助资金预算，各地在分配相关资金时，进一步向贫困地区特别是深度贫困地区倾斜。要做好2019年预算分解下达相关工作，确保应承担的资金及时足额到位。

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