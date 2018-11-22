原标题：北京公示5宗集体租赁住房地块 初步预计可提供近万套租赁房

原标题：北京公示5宗集体租赁住房地块

本报讯（记者 朱开云）市规划和自然资源委员会日前集中公示了5个集体土地租赁房用地的规划，其中三个位于通州，大兴和平谷各一个。5个项目的总建筑规模超过50万平方米，初步预计可提供近万套租赁房。

通州区张家湾镇集体租赁住房，规划地块位于通州区张家湾南火垡村村域范围内，隶属于通州区张家湾镇，规划范围内包含绿隔产业用地（F81）、中小学合校用地（A333）、托幼用地（A334）、公园绿地（G1）、城市道路用地（S1），总用地面积约16.7公顷，总建筑规模约19.43万平方米。地块四至范围：东至南火垡路东侧道路红线；南至潞西路北侧道路红线；西至沈高路东侧道路红线；北至规划城市支路北侧道路红线。

通州区宋庄镇徐辛庄中心组团集体土地租赁住房规划地块位于通州区宋庄镇大庞村村域范围内，隶属于通州区宋庄镇，规划范围内包含绿隔产业用地（F81）、社区综合服务设施用地（A8）、公园绿地（G1）、公用停车场用地（S41），城市道路用地（S1），总用地面积约7.44公顷，总建筑规模约8.52万平方米。地块四至范围：东至徐疃路东侧道路红线，南至规划四路南侧道路红线，西至规划一路东侧道路红线，北至规划三路北侧道路红线。

通州区宋庄镇大庞村集体土地租赁住房，规划地块位于通州区宋庄镇大庞村村域范围内，隶属于通州区宋庄镇，规划范围内包含绿隔产业用地（F81）、托幼用地（A334）、公园绿地（G1）、村庄道路用地（C43），总用地面积约5.99公顷，总建筑规模约8.66万平方米。地块四至范围：东至规划一级公路宋梁路西侧道路红线；南至现状一级公路徐尹路北侧道路红线；西至规划一路西侧道路红线，北至规划一路北侧道路红线。

平谷区09街区集体租赁住房位于平谷区兴谷街道南侧，旁边就是平谷区的主干路——平谷大街，其总用地面积约4.87公顷，总建筑面积7.78万平方米。

大兴区长子营镇集体租赁住房位于长子营镇工业区东侧、李家务村西南侧。 建设用地面积约8.5公顷，建筑规模约12.8万平方米。

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10月北京二手住宅网签量环比降四成

本报讯（记者 朱开云）北京市住建委的数据显示，10月份北京二手住宅整体网签量仅为8879套，是今年3月份以来的最低位，环比上月下降了42%，再次跌进单月成交万套以内。

二手房的成交价格也出现明显下降。贝壳研究院数据显示，10月北京二手房均价下跌至61103元/平方米，环比下跌1.2%。其中，大兴、丰台、朝阳三个区跌幅最大，分别下跌4.9%、3.7%、3.5%。而在11月第一周，北京二手住宅链家成交均价5.97万元/平方米，环比跌幅达2.8%，是2018年以来剔除受节日、政策等因素影响之外的周度跌幅最大值。链家的一名门店经理称，目前购房者观望情绪较浓，市场成交节奏放缓，客户入市积极性不高。降价的房源越来越多，买房者的议价空间也变大了。一套三四百万的房子，经常出现几十万的议价空间。

麦田房产首席市场分析师张叶松认为，从近几个月北京二手房价格走势来看，伴随着交易量的高位滑落，挂牌价在下半年以来也呈现出持续降低的走势。进入10月份，市场活跃度明显减弱，需求量降低，价格亦呈现持续小幅下滑。

中原地产首席分析师张大伟分析认为：从二手房住宅签约量看，是春节后再次低于万套的成交，明显环比下调的原因主要有几点：一是长假期影响，10月是国庆长假，长假期导致网签数据减少一周，2018年年内低于万套的月份为2月和10月，都是因为长假影响；二是部分网签提前，9月公积金政策收紧，当周成交井喷，透支了部分10月份的成交。另外从信贷市场看，公积金政策的收紧对于10月的楼市也有一定影响，二手房市场相比前几月有所降温。

张大伟认为，限竞房供应量井喷也是影响北京二手房价格的一个重要因素，截止到日前，北京合计入市限竞房26个项目15982套，而网签累计只有2581套，累计网签比例只有16%。虽然网签数据滞后，但统计实际销售也只有3成。北京市场过去2年土地供应高峰逐渐开始反映到住宅房源数量上，预计后续还将有大量上市，购房者可以全面观望。

(责编：赵爽、杨曦)