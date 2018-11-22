首都多规合一优化营商环境

未来3年，北京将努力打造国际一流营商环境高地。日前，北京市政府新闻办等部门公布了进一步优化营商环境的“时间表”和“路线图”，并对《北京市进一步优化营商环境行动计划（2018年—2020年）》作了解读。《计划》共安排22项主要任务，细化出298项任务清单。
此前，在世界银行公布的2019年全球营商环境报告中，中国排名从78位升至46位；在国内试评价时，北京的营商环境综合排名第一。此次发布的《计划》是在此基础上对营商环境的再次提升。
“现有2298项市级审批和政务服务事项将压缩至1130项，精简比例为50.8%，区级独有和街道（乡镇）事项精简比例将达半数以上。”北京市发改委主任谈绪祥表示，此次发布的《计划》，将大幅压缩投资项目前期审批事项和环节，原则上实行一个事项一个部门最多一次审批。
近年来，随着优化营商环境政策持续推进，越来越多企业已能享受到更多便利。以企业办理建筑许可为例，在建设项目审批改革措施中，最核心的是“多规合一”协同平台。下一步，北京将整合“多规合一”协同平台、施工图联审平台、联合验收平台、不动产登记系统，实现投资项目审批“一张网”。
变化体现在为企业服务的方方面面。以开办企业为例，以前需要24天，现在仅需8天，未来只要两天。按照《计划》，到2018年底，企业开办时间压缩至3天以内；到2020年底，力争压缩至2天以内。
此外，在减税和纳税便利化服务方面，北京将企业平均办税时间缩短至94小时；在电力获得方面，高压和低压客户接入环节分别精简到4个和2个，平均接电时间分别不超过80天和25天，并全面实现不停电作业；同时加快推进光网城市建设，2020年固定宽带网络具备千兆接入能力，重点区域实现5G覆盖，宽带资费每年降10%。
按照《计划》，北京还将推进全市政务服务“一窗办理、一网通办”。也就是说，以前各部门分设的办事窗口将整合为综合窗口，实现全市“一窗办理”。市区两级政务服务事项将通过搭建互联网政务服务总门户，实现“一网通办”。此项改革将在2020年100%完成。
未来，北京还将制定全市统一的政务服务事项规范标准、办事指南、实用手册和申报材料规范，全面消除审批服务中的模糊和兜底条款，构建和完善形式直观、易看易懂的审批服务事项办理流程图，在全市范围内实现同一事项同等条件无差别办理。
值得一提的是，北京还将加快推进政府和社会信用信息整合归集共享，2020年年底前建成覆盖全部常住人口的“个人诚信分”工程，推动信用信息在市场准入、公共服务、旅游出行、创业求职等领域应用，通过完善信用黑名单制度，定期公开公示企业和个人失信记录。
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