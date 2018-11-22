我国成德国机械制造业最大出口市场

原标题：我成德国机械制造业最大出口市场

本报柏林电 记者谢飞报道：根据最新统计数据，今年前9个月德国机械制造业出口与去年同期相比增长5.2%，出口总额增长65亿欧元，至1319亿欧元。数据显示，今年上半年，德国机械制造行业出口保持了5.9%的增幅，但三季度略有回落，增幅为3.9%。德国机械制造业协会首席经济学家维西尔表示，9月份德国机械制造业产品出口增长明显放缓。但是，今年前9个月中国成为德国机械制造业最大出口市场，期间德国对中国的机械制造业产品出口同比增长11.4%，至142.3亿欧元。同时，出口至中国的此类商品占德国同类商品出口总额的10.8%。

维西尔认为，要想判断全球范围内的贸易争端是否对德国机械制造业出口产生影响，还需在未来几个月继续密切观察市场走势。根据目前的数据，德国机械制造业企业普遍面临更加困难的市场环境，但德国中小企业依然保持着竞争力。

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