原标题：营造良好发展环境 激发民营经济活力

改革开放40年来，我国民营经济经历了从无到有、从小到大、从弱到强、不断发展壮大的过程。民营经济在经济社会发展中的地位举足轻重，税收贡献超过50%，国民生产总值占比超过60%，技术创新和新产品开发占比超过70%，城镇就业超过80%，企业数量占比超过90%，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面都发挥了重要作用。

当前，我国民营企业面临一些困难和问题，主要有：市场需求不旺、生产要素成本上升、企业税费负担较重、融资难融资贵状况难以缓解、转型升级压力巨大、产权保护尚不完善，等等。

破解民营经济当前遇到的困难，就必须针对民营经济发展的痛点、难点问题，采取有力措施，急企业之所急，想企业之所想，加大重要领域和关键环节的改革力度，营造支持民营企业发展的良好环境，不断激发民营经济的发展活力。

一是确保支持民营经济发展的政策细化落实。一分部署，九分落实。对于已经出台的相关政策，各地需加快落实的步伐，切实解决“最后一公里”问题，让民营企业真正有获得感。

二是营造公平竞争的营商环境。政府出台的各项政策措施，需保证对各种所有制企业一视同仁，减少并逐步取消阻碍民间资本进入相关领域的附加条件，清理各种对民营企业的歧视性做法。帮助民营企业解决土地、资金、人才等方面的难题，大力降低企业综合营商成本，切实保护营商主体的合法财产权益和投资利益。

三是落实好减税降费措施。进一步加大对民营企业融资的支持力度，保障有前景、有市场、有技术但暂时出现流动性困难的民营企业融资渠道畅通。采取建立贷款风险补偿机制等方式，真正缓解民营企业融资难、融资贵问题。

四是激发和保护企业家精神。努力营造鼓励创新、允许试错、宽容失败的社会氛围，要像尊重科学家一样尊重企业家，像尊重老师一样尊重“老总”。同时，以透明的法治环境稳定预期，弘扬企业家精神，保护企业家才能，让企业家在社会上有地位、在政治上有荣誉、在经济上有实惠、在事业上有成就，充分激发他们创业创新创富的活力，鼓励更多社会主体投身创新创业。

（作者为全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长 庄聪生）

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