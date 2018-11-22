网络爆款如何“长青”

要打造“长青”的爆款产品，必须以正确导向、优质内容和完善体验作支撑，将正确导向牢记在心，把优质内容打造成“金字招牌”，把话题热度沉淀成运营“助推器”，让爆款一直热下去

10月20日以来，国家网信办针对自媒体账号乱象开展集中清理整治专项行动，已依法依规在全网处置9800多个自媒体账号。整治名单中不乏自媒体大号，他们虽生产过多篇爆款文章，如今却“凉了”。

“爆款”一词最初来自电子商务领域，后来概念逐渐扩大，突然流行的手机应用、引发热议的网络综艺、火爆的H5互动游戏、在朋友圈刷屏的10万+文章等等，都称得上是互联网爆款产品。

爆款意味着流量和热度，也意味着高曝光和高收益。从互联网创业者到投资人，从自媒体大V到小编，无不期待爆款的诞生。

近年来，叫得上名字的互联网爆款产品不少，发展现状却大相径庭。有的爆款昙花一现，比如今年初迅速走红的网络直播答题。最热闹时一场答题比赛有500万玩家同场竞技，单场奖金超过百万，但不到3个月的时间几乎销声匿迹；有的爆款则细水长流，比如2016年走红的知识付费。近两年时间过去，知识付费话题性降低，但形式更多样、内容更丰富。艾媒咨询最新数据显示，中国知识付费用户规模呈高速增长态势，2018年用户规模预计将达2.92亿人。

为何有不少爆款产品昙花一现？这与运营者直接相关。

有的爆款产品，仅靠推广或明星网红拉动流量，却不能持续提供新鲜内容；有的网络综艺、网播剧初期制作精良，获得观众好评，后期却粗制滥造；有的手机软件创意十足，但由于上线仓促、稳定性较差，用户体验太差只好卸载；有的自媒体人不愿深耕内容，为了获取流量而买粉刷量、抄袭洗稿、炮制谣言……一些运营者只顾追求流量而不顾长久发展，把“百年老店”做成了“过路生意”，让爆款产品陷入要么火爆、要么沉寂的境地。

刻意追求爆款，可能适得其反；持续精耕细作，反而有不期而遇的收获。人民日报新媒体中心近期推出的“时光博物馆”创意体验馆在社交媒体刷屏，团队精心布置的老民居、照相馆、杂货铺，吸引了无数参观者。美食类纪录片《风味人间》上线12小时播放量破亿，背后是创作团队历时两年、走访六大洲20多个国家的辛勤付出。短视频节目《看鉴》坚持内容为王理念，以新媒体形式传播优秀传统文化，推出“超简中国史”“汉字里的中国人”等颇受年轻人欢迎的产品，收获了稳定的粉丝和流量，更收获了实实在在的口碑，名列多个自媒体平台长尾类短视频榜单前列。

“创业难，守成难，知难不难。”要打造“长青”的爆款产品，必须以正确导向、优质内容和完善体验作支撑。将正确导向牢记在心，把优质内容打造成“金字招牌”，把话题热度沉淀成运营“助推器”，让爆款一直热下去，或许也没那么困难。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 14 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)