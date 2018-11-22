【支持民营企业在行动】四川：政策组合拳助力民营经济发展

央视网消息（新闻联播）：四川省委书记彭清华日前在接受央视记者采访时表示，四川省刚刚出台了促进民营经济健康发展20条，运用政策组合拳，全面助力民营经济健康发展。

本月20日，四川召开民营经济健康发展大会，表彰100名优秀民营企业家和100家优秀民营企业。会上四川还发布了关于促进民营经济健康发展的意见，从20个方面支持民营企业发展。

彭清华表示，现在四川省的民营企业已覆盖电子信息、装备制造、生物医药、能源化工等各个领域，创造了全省一半以上的经济总量，提供了超过90%的新增就业岗位。这次出台的20条措施，从激发民间投资活力、减低民营企业经营成本、缓解民营企业融资难融资贵、提升民营企业竞争实力、加强民营企业合法权益保护、加强组织保障6个方面，营造更加良好的营商环境，推动民营经济健康发展。

为确保“民营经济20条”落地落实，四川还将建立民营企业评议政府相关职能部门工作机制，对民营企业反映的合理合法问题办理不力、政策执行不到位的责任单位和责任人进行通报、问责。

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