感恩这个伟大时代——4位优秀民营企业家的故事和心声

光明日报记者 张翼

祖孙三代都是优秀的民营企业家，刚刚成立8年但成绩傲人的互联网企业代表，来自民营经济最早发展壮大起来的浙江省的民营企业先行者，来自四川农村的农牧业巨头……11月21日来到国新办的4位民营企业家虽然各自有不同的经历，但都非常深入地参与到改革开放的进程当中。他们是优秀的中国民营企业家代表，他们的故事，见证了改革开放波澜壮阔的40年。

“我在民营企业界算是个老人了。我们创业36个年头，这36年摸爬滚打，吃过很多苦，受到不少挫折，但也有不少成就。今天我们已经是中国最大的农牧企业，生产了中国最多的饲料、养了很多鸡猪鱼鸭。”新希望集团有限公司董事长刘永好告诉记者，“中国改革开放的40年，我们几乎全程参与，可以说我们是中国改革开放的见证者、参与者和推动者。”

“我来自中国民营经济的发祥地浙江温州。去过的朋友都知道，温州过去交通不便，没有铁路，也没有飞机航线，到温州的公路坑坑洼洼。温州没有矿产资源，改革开放前老百姓生活比较艰苦。为了养家糊口，我13岁就开始在街上和父亲摆摊修皮鞋，16岁就开始搞个体电器开关信号灯，出徒的时候开始创办企业。”正泰集团股份有限公司董事长南存辉说起过去的经历感慨很多，“从修皮鞋到现在，我一共干了43年，经历了改革开放的全过程，是改革开放成就了中国的民营经济，也是改革开放成就了正泰，成就了我个人。我非常感恩这个伟大时代！我们这辈人是改革开放的见证者和参与者，也是最大的受益者。”

“小米是一家非常年轻的公司，到今天只有8年历史。8年前我们创办小米的时候，是希望用互联网思维和技术来做手机、电视等一系列电子消费品。我们觉得，互联网的技术和方法可以帮助我们把产品做好，造福更多消费者。抱着这样一个简单的想法，8年时间，小米手机做到了世界第4名，去年的收入突破了1000亿元。要感谢改革开放的大环境，也要感谢移动互联网的大浪潮。”小米集团董事长兼首席执行官雷军表示。

“我们这个企业已经有60年历史了，企业所在地江苏无锡，是我国民族工商业和乡镇企业的发源地。1957年，我的爷爷和另外一个弹棉花的手工艺者开始起步，到1982年我父亲接手，1987年我从大学老师辞职，成为全国第一个改革开放后辞职的大学老师。红豆的成长是三代人努力的过程。”红豆集团有限公司董事局主席兼首席执行官周海江语含深情，“1992年，红豆集团成为江苏省第一个省级乡镇企业集团。现在营业收入超过600亿元，并作为主导，联合中柬企业在柬埔寨西哈努克省共同开发建设了西哈努克港经济特区。红豆的发展是改革开放的缩影，应该感恩改革开放的政策。”

（光明日报北京11月21日电）

《光明日报》（ 2018年11月22日 07版）

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