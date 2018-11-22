[新时代新作为新篇章]山东德州“百企下南洋”：借得南风催潮涌

致力于研发和制造环保可拆装仿真冰场的山东德州华奥塑业，将与缅甸合作共建大型室内滑冰场；德州中椒英潮辣业公司在柬埔寨天睿特区建设了500公顷的辣椒产业园；国际旅游胜地印尼巴厘岛上的太阳能路灯，全部由德州奥冠的蓄电池来“点亮”；山东恒源石化收购壳牌马来西亚炼油有限公司股权……由单纯为产品找市场到产业深度合作，如今，越来越多的德州企业赴东盟寻商机、谋共赢。

德州与东盟国家交往颇有历史渊源。600多年前，苏禄国王带着菲律宾人民的美好祝愿踏上通往中国的友谊之路，留下脍炙人口的佳话。苏禄国王在归国途经德州时去世并葬于德州，其家眷及侍从十余人则留在德州守墓，从此定居德州，他们的后代入籍中国。多年来，菲律宾民间与高层多次到访德州。

“东盟的企业九成多是中小企业，且多数东盟国家正处于工业化进程中，对先进设备、创新技术的需求旺盛，而德州现代产业体系日益完善、特色产业突出。双方在工业基础、资源禀赋等领域互补性很强,德州市可为双方企业打造一个扩大开放的外向型商贸平台。”德州市市长陈飞说。

在印尼中华总商会副秘书长陈泳志看来，德州与东盟的合作能够发挥各自优势：“德州是新能源产业蓬勃兴起的太阳能之城，而印尼太阳能资源丰富，这些都为进一步合作创造了可能。”

2016年3月，德州至青岛港的海铁联运集装箱班列开通。也是在这一年，德州—东盟产业合作论坛、中国—东盟中小企业合作会议相继在德州举办，德州—东盟项目中心和中国—东盟中小企业合作委员会成立，德州与东盟交流合作的平台迅速搭建起来。

2017年7月，德州市启动首次“百企下南洋”活动，50多家企业组成的代表团赴泰国、柬埔寨、菲律宾寻求商务合作，与3个国家的500多家企业进行对接。今年6月底至7月初，德州市再次组织“百企下南洋”代表团，在印度尼西亚、缅甸、越南3国开展一系列商务活动，洽谈客商420余名，达成协议意向76项。

“环境问题是各国普遍面临的难题，东盟有6亿多人口，在固体废弃物处理方面有着巨大的市场需求。”在“百企下南洋”活动中，德州群峰机械制造有限公司与东南亚地区最大的机械设备生产销售企业——泰国米开普机械装置有限公司达成初步合作意向，双方计划在泰国合作生产环保机械设备。

不断扩大的“朋友圈”，让德州与东盟贴得更近。近日，马来西亚发林集团投资25亿元的东盟国际生态城一期项目——“东盟之窗”在德州齐河县开工奠基。目前，德州东盟中小企业产业合作区项目已纳入山东省新旧动能转换重大工程规划，德州市也出台了对接东盟工作3年行动计划。370多家德州企业与东盟国家开展经贸合作，2017年，德州与东盟进出口总值42.26亿元，增长25.1%。

“我们以深入开展‘百企下南洋’活动为发力点，全面对接东盟，构筑全方位对外开放新格局，由此倒逼德州企业商业模式的变革，进而促进新旧动能转换。力争到2020年，把德州打造成为重要的东盟产品集散中心和中国北方重要的对接东盟节点城市。”德州市委书记陈勇表示。（经济日报-中国经济网记者 王金虎 通讯员 王建建）

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