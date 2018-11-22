交通部：鼓励乘客参与城市公共汽电车运行安全保障

人民网北京11月22日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，通报农村公路建设质量管理办法等相关内容，并回答记者提问。交通运输部新闻发言人吴春耕指出，提升乘客安全乘车意识，鼓励乘客参与城市公共汽电车运行安全保障。

针对记者提到“重庆公交车坠江事件，引发社会关于公交车驾驶员安全的广泛关注。请问在保障运营车辆司机驾驶安全方面，交通运输部有何举措”时，吴春耕表示，重庆公交车坠江事件发生后，党中央、国务院和各有关部门高度重视，交通运输部党组书记杨传堂、部长李小鹏都作出明确批示指示，要求在做好搜救调查的同时，深刻汲取事件教训，举一反三，切实加强驾驶员培训教育，坚决杜绝类似事件重复发生。

据吴春耕介绍，11月9日，交通运输部印发了《关于进一步加强城市公共汽车和电车运行安全保障工作的通知》，就进一步加强城市公共汽电车运行安全保障工作提出要求：一是切实加强城市公共汽电车驾驶员安全意识和应急处置能力的培训教育。二是要求新购置车辆应具有驾驶区域安全防护隔离设施，鼓励在用车辆改装防护隔离设施。三是提升乘客安全乘车意识，鼓励乘客参与城市公共汽电车运行安全保障。四是对发现影响运行安全的违法违规行为要及时报警。目前，交通运输部还正在研究并将采取一系列的专项行动和工作措施，引导大家文明乘车，不断提升公交安全水平。

吴春耕指出，据交通运输部掌握的情况，截至目前，北京、重庆、福建、山东以及广州、厦门等多个省市均采取措施，部署开展城市公共交通安全整治工作。比如重庆采取严格实施限速管理、严格实施实时监控、严格实施车辆维修保养、严格驾驶员教育管理、严格应急处置程序的“五个严格”确保公交车运行安全；福建省交通运输厅利用视频监控系统、卫星定位监控平台等手段加强运营安全管理，并开展城市公交安全风险排查整治，组织公交车乘客紧急疏散演练等。

吴春耕强调，自10月28日重庆公交坠江事故发生后至今短短的20多天内，袭击司机的案件仍在不断发生。据交通运输部统计，媒体公开报道的乘客恶性干扰驾驶员的事件就多达十余起！前车之鉴犹在眼前啊！这足够引起全社会的共同关注！这些拿别人的生命泄一己私愤的行为应该受到全社会的谴责，更应受到法律的严惩。令人略感欣慰的是，这些公开报道的袭扰驾驶员的人均已受到了法律的及时制裁。

全国有近百万的公交车驾驶员，每天运送乘客达2亿人次，每个方向盘的背后，都是几十上百条的生命，保护好驾驶员的安全，就是保自己的平安！在此，交通运输部郑重地发出倡议：

驾驶员：每时每刻安全驾驶，一言一语心平气和，文明行车，从我做起。

乘客：与人为善以和为贵，一上一下遵章守序，文明乘车，从我做起。

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