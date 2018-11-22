原标题：网传“日销40万份”速食包企业被责令停产停业

视频：日销40万份 外卖速食包生产过程曝光引关注 来源：央视网

中新网11月22日电 据安徽合肥食药监局网站消息，近日，针对网络上热传的“日销量40万份的安徽杠岗香公司生产劣质速食包”一事，合肥市食药监局今日发布调查处理结果通报，通报指出，对该企业进行了食品原料等送检调查，均为合格，但生产环节操作、人员卫生管理等存在不规范，已对该企业给予责令停产停业的行政处罚。

合肥食药监局针称，对2018年11月16日上午网络视频反映的合肥杠岗香食品有限公司食品有关问题，合肥市食药监部门采取查封在库食品原料和成品、现场检查、抽样送检等措施，对涉事企业进行了立案调查。调查结果指出，该企业依法取得《食品生产许可证》、《营业执照》等相关资质。所生产的料理包为速冻调制食品(执行标准SB/T 10379-2012)，产品经配料、熟制、包装、巴氏杀菌、速冻而成，加热后即可作为菜肴食用。

调查指出，该企业库存的排骨、牛肉、大豆分离蛋白等食品原料进货验证资料齐全，未发现过期食品原料和成品。查阅一年来的冷库温度监测记录未发现异常。另，大豆分离蛋白属于普通食品原料，可用于料理包生产。该企业将其用于牛肉类料理包制作，与调味料一起采取注射滚揉或直接滚揉工艺加入，起到改善口感、调味等作用。对该企业在库的食品原料和成品进行全面抽样送检(共计12批次)，检验结果均为合格。

调查发现，该企业生产过程控制存在问题，生产车间地面破损不平整，有积水；生产环节操作存在不规范，部分待解冻物料直接接触地面；拌揉腌制中存在半成品落地，捡起后直接使用；徒手转运腌制物料及料液，转运工具直接放置地面；接触过地面的托盘叠放于半成品上。人员卫生管理不规范，部分操作工工作服不整洁，包装工口罩佩戴不规范，包装操作时使用手机。

通报指出，合肥市食药监部门对岗香食品有限公司，给予责令停产停业行政处罚，该企业未按规定实施生产过程控制，违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条、第四十六条规定，依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条规定，给予责令停产停业的行政处罚。目前，合肥市食药监部门已启动全市肉制品生产企业专项检查工作，进一步排查食品安全隐患。

(责编：赵爽、仝宗莉)