建筑机械行业在B2B和产业互联网领域增加影响力

原标题：建机惠与长葛建筑机械商会达成战略协议

10月20日，建机惠与长葛建筑机械商会达成战略合作，该合作得到商会领导的赞誉，更得到商会成员的认可。

建机惠与长葛市建筑机械商会将共同在B2B领域进行开拓。商会将借助建机惠平台app，建机惠的企业服务经验和开放平台，利用企业集群技术、大数据AI、知识库，以及建机惠app的流量转换能力和丰富的B2B电商运营经验，以交易型SaaS应用产品为载体，通过提升交易效率，加快商机开拓，期望在不远的将来推动建筑机械行业交易平台建立、发展和成熟。

岳会长表示，我们和建机惠的合作的契合点是看重其行业和B2B电商领域的运营经验。双方的合作，会给很多想在该领域有更好发展的企业带来机会。

在B2B行业，商会和建机惠都具有丰富的资源。建机惠已具备强大的大规模交易经验，而商会是凝聚厂家，发表厂家意见的重要组织，传统交易过程中弊端商会最能反馈。商会和建机惠的合作，有望实现双方优势互补。

长葛建筑机械商会和建机惠的合作，不仅可以完善原有的B2B交易型工具产品，给用户提供更好的客户体验：供需双方的沟通更顺畅、交易更快达成、资金周转和运行的更高效，更重要的是，商会各个商户客户积累和产品能力，加上建机惠在行业内积累数年的丰富、成熟的运营经验，可以有效地实现平台上的交易转化，最大化地实现用户价值。

对整个B2B行业来说，此次长葛建筑机械商会和建机惠的合作，可以帮助建筑机械行业在B2B和产业互联网领域持续增加影响力，推动相关业务发展；成为引领产业互联网行业变迁与前行的先锋。

(责编：赵爽、仝宗莉)