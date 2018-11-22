建筑机械行业在B2B和产业互联网领域增加影响力

10月20日，建机惠与长葛建筑机械商会达成战略合作，该合作得到商会领导的赞誉，更得到商会成员的认可。
建机惠与长葛市建筑机械商会将共同在B2B领域进行开拓。商会将借助建机惠平台app，建机惠的企业服务经验和开放平台，利用企业集群技术、大数据AI、知识库，以及建机惠app的流量转换能力和丰富的B2B电商运营经验，以交易型SaaS应用产品为载体，通过提升交易效率，加快商机开拓，期望在不远的将来推动建筑机械行业交易平台建立、发展和成熟。
岳会长表示，我们和建机惠的合作的契合点是看重其行业和B2B电商领域的运营经验。双方的合作，会给很多想在该领域有更好发展的企业带来机会。
在B2B行业，商会和建机惠都具有丰富的资源。建机惠已具备强大的大规模交易经验，而商会是凝聚厂家，发表厂家意见的重要组织，传统交易过程中弊端商会最能反馈。商会和建机惠的合作，有望实现双方优势互补。
长葛建筑机械商会和建机惠的合作，不仅可以完善原有的B2B交易型工具产品，给用户提供更好的客户体验：供需双方的沟通更顺畅、交易更快达成、资金周转和运行的更高效，更重要的是，商会各个商户客户积累和产品能力，加上建机惠在行业内积累数年的丰富、成熟的运营经验，可以有效地实现平台上的交易转化，最大化地实现用户价值。
对整个B2B行业来说，此次长葛建筑机械商会和建机惠的合作，可以帮助建筑机械行业在B2B和产业互联网领域持续增加影响力，推动相关业务发展；成为引领产业互联网行业变迁与前行的先锋。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】