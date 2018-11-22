提升运营效率 加速创新能力

原标题：2018 用户调查全球OpenStack企业大排名

11月13日，OpenStack Summit在德国柏林开幕，《2018 OpenStack用户调查报告》同时出炉。

作为由OpenStack基金会发起的第11次全球OpenStack用户调查项目，报告汇总了2017年8月至2018年8月期间提交的1483份调查问卷，来自全球63个国家和地区的858个项目部署和441个用户组织。根据这些数据，报告对OpenStack在全球的发展状况、演进趋势、生态系统、以及供应商排名等做了全面的分析与解读，是2018年全球开源云计算市场的用户调查权威报告。

其中，全球OpenStack供应商排名最抓眼球。那么，参与此次用户调查的用户画像怎样，这份报告又向全球云计算用户分享了哪些重要洞察？

用户调查报告发现，75%的OpenStack云是本地私有云，这一数据相较于2017年3月有5%的提升。OpenStack云的用户包括各种规模的组织，其用户的组织规模呈正态分布，大约一半的受访者受雇于999名或更少员工的组织。

用户调查报告还认为，OpenStack是高速发展企业和成熟企业的强大基础架构解决方案。采用OpenStack不仅能够提升企业运营效率，还能加速企业的创新能力，同时可以避免供应商锁定，这是用户采用OpenStack平台的TOP3要因。

一，OpenStack用户在IT之外的行业持续增长

报告显示，OpenStack在IT以外的行业正得到广泛部署，并形成增长趋势，IT行业OpenStack部署比例从2017年的51％下降到2018年的44％。

虽然IT行业仍然是报告中整体占比最大的行业类别，但OpenStack在金融行业的部署占比增幅最大，从2017年的3%飙升至2018年的8%。这其中代表用户就包括Banco Multiva,、eBay Classifieds Group、Progressive保险,、SBAB银行和大众汽车金融服务等大型金融机构。此外，政府/国防（从2017年的4%上升至2018年的6％）和零售/电子商务（从2017年的3%上升至2018年的4％） 行业的OpenStack部署量也有显着增长。

二，Kubernetes持续占据OpenStack容器编排框架首位

在2018年的用户调查报告中，61%的参与者采用Kubernetes作为管理OpenStack之上应用的PaaS及容器的工具。代表用户包括BBVA、欧洲核子研究委员会（CERN）、中国银联、大众汽车以及沃尔玛实验室。

可见，Kubernetes在2016年取得领先后，持续占据OpenStack容器编排首要框架地位。这表明，OpenStack和Kubernetes越来越多地作为互补技术部署，特别是在多云场景中——在这些采用Kubernetes的受访者中，70%的用户表示他们正在运行多云环境。

在2018 OpenStack用户调查报告中，OpenStack的裸机云服务Ironic的采用比例快速增长，24%的生产级部署都依赖Ironic，而2016年这个比例仅为9%。Ironic毫无疑问成为所有OpenStack生产级部署中应用增速最快的OpenStack组件之一。对于那些在OpenStack上运行Kubernetes的用户，Ironic的使用比例汇更高，达到37%。作为OpenStack上Kubernetes的CNCF认证安装工具，Magnum也被广泛使用，应用比例达到16％。

四，OpenStack多云用户更依赖OpenStack

调查报告强调了OpenStack在多云环境中的主导地位以及用户对使用OpenStack来管理云计算基础架构的强烈依赖。

在此次调查中，78%的OpenStack用户为多云用户。其中，44%的用户多云架构的公有云服务选择的是AWS，28%选择了Azure，24%选择了Google。另一方面，这些用户在OpenStack上运行的整体云基础架构的占比为58％。

五，OpenStack供应商排名，TOP3亮了

在2018 OpenStack用户调查中，为了让部署OpenStack的用户参与者更好地了解业界生态，OpenStack基金会将以往调查问卷中“你采用的是哪家供应商的OpenStack产品？“细分为两个问题：一个是“使用了哪家软件供应商的OpenStack产品来构建云计算平台？”；另一个是“OpenStack云平台的硬件产品供应商是谁？”。

在参与调查的用户中，关于OpenStack软件供应商排名的报告显示为：“EasyStack（易捷行云）与华为和红帽一起成为本次用户调查报告的前三甲OpenStack软件供应商，排名第二；华为蝉联2017年和2018年两次全球用户调查第一名，红帽排名第三。”

值得关注的是，这也是中国企业第一次占据OpenStack基金会用户调查报告供应商排名榜单的前两名，充分反应出中国新一轮客户在OpenStack技术选择上的持续看好，OpenStack已经成为中国私有云的事实标准。

作为中国云创业企业和专业的私有云，EasyStack首次进入前三甲，反应了软件和服务正在成为中国私有云市场的主要推动力量，软件定于计算、存储、网络决定了私有云平台的整体架构，从而影响硬件和服务的选择。

作为全球最具影响力的开源企业，红帽在10月被IBM以近340亿美元价格收购，联系今年微软收购Github，VMware收购Kubernetes核心创始人公司Heptio等系列开源收购案，反应出在云计算的大潮下，开源被全球市场空前看好。

在硬件供应商方面，Dell EMC、华为和HPE分列以33%、29%和27%占据榜单前三甲。值得一体的是，作为软硬兼具的IT巨头，华为在OpenStack软硬两个榜单中都位居全球TOP3。

(责编：赵爽、仝宗莉)