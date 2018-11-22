推动构建更加广泛生态系统

原标题：Ceph基金会正式成立 EasyStack作为创始会员加入

2018年11月12日，Linux基金会在德国柏林“Ceph Day”上宣布，正式成立Ceph基金会，以支持Ceph开源项目社区。易捷行云EasyStack与其余30余家全球技术领袖作为创始会员共同加入Ceph基金会。

Ceph项目是一个统一的分布式存储系统，提供了对象、块、和文件存储功能。Ceph高效，灵活且可大规模扩展，显着降低了在私有云中存储企业信息的成本，并为任何对象、文件和数据块提供高可用性，广泛被世界各地的云计算供应商和企业使用。Ceph基金会将以一种协调的、与供应商无关的方式组织和分配财务捐款，以使社区立即受益，也将有助于促进整个Ceph生态系统的快速发展与壮大。

作为中国开源云计算的领导者，易捷行云EasyStack不仅一直深度参与Ceph项目，积极贡献Ceph代码，推进Ceph产品化应用，还将Ceph作为云计算基础架构平台的重要组件，持续进行产品化创新，不断优化Ceph在EasyStack云平台上的性能和可靠性，广泛为金融、政务、制造等企业级客户提供稳定、敏捷、灵活且高效的云计算产品。

Linux基金会执行董事Jim Zemlin表示："Ceph在帮助企业有效管理高增长和扩展数据存储需求方面有非常丰富的经验，在Linux基金会下，Ceph基金会将能够利用更多资源来帮助完善Ceph生态系统建设。"

Ceph联合创始人Sage Weil表示："Ceph基金会的成立证明了一个多元化的开源社区的力量所在，各方共同联合起来致力于解决数据存储和数据服务的爆炸性增长。"

易捷行云EasyStack联合创始人兼CTO刘国辉表示：“作为中国开源云计算的领导者，EasyStack一直持续贡献开源社区，推动开源技术的产品化。作为Ceph基金会的创始成员，EasyStack将继续基于Ceph技术推动构建更加广泛的生态系统，为企业级客户提供开放、稳定可靠、高性能的云计算产品与服务。”

(责编：赵爽、仝宗莉)