第十二届中国（南宁）国际园林博览会将于12月6日开幕

会议现场
人民网北京11月22日电 11月22日上午，第十二届中国（南宁）国际园林博览会（以下简称第十二届园博会）新闻发布会在北京召开。目前，第十二届园博会园博园建设及相关服务配套设施建设已基本完成，将于2018年12月6日正式开幕，会期为6个月。展会期间，城市建设发展主题展、园林论坛、城市高质量发展系列标准发布会等丰富多彩的活动将在南宁举行。
中国国际园林博览会（以下简称园博会）是国务院批准的全国性、综合性展会,是以园林建设为载体，全面贯彻新发展理念，宣传我国城市建设领域发展成就，展示园林绿化建设成果的盛会。园博会是落推动绿色发展的生动实践，是传承弘扬中国传统园林文化，交流国内外造园技艺，促进国内外交流与合作的平台。园博会结束后，园博园作为城市公园永久保留，为广大人民群众提供休闲、游憩、健身的好去处。
改革开放40年来，我国城市园林绿化建设取得了举世瞩目的成就。城市建成区绿地面积由1981年的11万公顷增加到2017年的209.9万公顷，人均公园绿地面积由1981年的1.5平方米增加到2017年的14.01平方米。1992年以来，住房和城乡建设部组织各地创建国家园林城市，推动城市绿色发展，提升城市宜居品质。截至2017年底，345个城市获得国家园林城市称号，11个城市获得国家生态园林城市称号。
第十二届园博会由住房和城乡建设部和广西壮族自治区人民政府共同主办，南宁市人民政府、广西壮族自治区住房城乡建设厅承办，将于2018年12月至2019年5月在广西首府南宁市举行，国内44个城市、东盟国家及“一带一路”沿线国家19个城市参展，是第一次在少数民族地区举办的园博会。
本届园博会以“生态宜居 园林圆梦”为主题，园博园位于南宁市中心东南方向约12公里的顶蛳山。园博园建设本着“不推山、不填湖、不砍树”的理念，在充分尊重现状地形地貌、山形水系的基础上，突出“生态园博、文化园博、共享园博”的特色，成为荟萃国内外园林精华，兼具壮乡特色的园林景观。（完）
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