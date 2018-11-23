第十二届中国国际园林博览会12月举办

本报北京11月22日电 （记者郭舒然）第十二届中国国际园林博览会组委会22日在京宣布，第十二届园博会将于2018年12月至2019年5月在广西壮族自治区南宁市举行，12月6日在南宁市开幕，国内44个城市、东盟国家及“一带一路”相关国家的19个城市将参展。

本届园博会由住房城乡建设部和广西壮族自治区人民政府共同主办，以“生态宜居 园林圆梦”为主题，园博园位于南宁市中心东南方向约12公里的顶蛳山。园博园建设在充分尊重现状地形地貌、山形水系的基础上，突出“生态园博、文化园博、共享园博”的特色，成为荟萃国内外园林精华、兼具壮乡特色的园林景观。

据介绍，我国城市建成区绿地面积已由1981年的11万公顷增加到2017年的209.9万公顷；人均公园绿地面积由1981年的1.5平方米增加到2017年的14.01平方米。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 04 版）

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