农村公路建设将实行质量责任终身制

本报北京11月22日电 （记者刘志强）记者从交通运输部例行新闻发布会上获悉：交通运输部日前印发《农村公路建设质量管理办法》，为落实农村公路参建各方质量责任，创新质量管理措施，建成质量耐久、工程耐用、安全可靠的农村公路提供了制度依据。

《办法》聚焦当前农村公路建设质量管理中的突出问题，进一步明确了地方政府农村公路建设质量监管责任和施工企业质量主体责任，强化了农村公路质量关键环节管控。其中，在质量责任方面，明确了农村公路建设工程实行质量责任终身制；在监管机制方面，明确了按照分级负责原则，建立健全上下协调、控制有效、覆盖全面的农村公路建设质量齐抓共管的工作机制；在质量管控方面，根据农村公路建设特点和薄弱环节，强调严把设计关、材料关、施工首件关、质量公示关、过程把控关、工程验收关、质量考核关、信用评价关等“八大关口”，增强实践操作性；在监管措施方面，明确了发挥当地群众的质量监督作用，建立质量约谈和挂牌督办制度，督促落实农村公路质量责任。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 10 版）

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