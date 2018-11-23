2017年海洋生产总值增长6.9%

本报湛江11月22日电 （记者刘诗瑶、姜晓丹）今天上午，第六届中国海洋经济博览会在广东湛江开幕。会上，国家海洋信息中心发布了《2018中国海洋经济发展指数》。

结果显示，2010—2017年，中国海洋经济发展指数（OEDI）年均增速3.8%，2017年达到129.8，比上年增长4.5%，总体表现稳中向好。

2017年，海洋生产总值比上年增长6.9%，对国民经济增长的贡献率为9.7%；涉海企业生产效益显著提升，成本费用比上年降低5.0%，主营业务利润率、资产利润率止跌回升，分别比上年增长2.1和1.3个百分点；与海上丝绸之路沿线国家贸易额超1万亿美元，比上年增长14.8%，扭转了连续两年下降的局面。

2017年，海洋经济发展成效小幅提高。涉海就业人员持续增加，总规模达3657万人，占全国就业人员总数的4.7%。截至2017年底，全国共有47个海洋公园，每万人海洋公园面积达3.8公顷。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 10 版）

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