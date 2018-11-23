中国国际旅游交易会在上海举办

本报电 由文化和旅游部、中国民用航空局、上海市政府共同主办的2018中国国际旅游交易会11月16日在上海开幕。本届展会为第二十届旅交会，展览面积达5.75万平方米，展台超过2200个，参展国家和地区107个。作为2018中国—欧盟旅游年重点活动，欧洲旅委会以主宾身份参展。交易会专门设立2018中国特色旅游展品、全域旅游、红色旅游等特色展区，并举办文化旅游推介会、冬季旅游推介暨北国冰雪主题推介等一系列专题活动。

（王 珂）

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 17 版）

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