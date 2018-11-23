北京新机场西塔台封顶

11月22日，由北京住总集团承建的北京大兴国际机场西塔台工程钢筋混凝土核心筒结构顺利封顶，工程进度比计划工期提前了15天。

该工程结构和施工场地有限，现场无法安装施工电梯，施工人员需要每天徒步攀上近70米的高层进行作业。按照施工进度，该塔台将于明年建成并投入使用，届时将担负起新机场70%以上的指挥飞机起降任务。

本报记者 贺 勇摄

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 04 版）

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