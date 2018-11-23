我国科学家创造全球最高强度的脉冲平顶磁场

本报武汉11月22日电 （记者程远州）记者从华中科技大学获悉：该校国家脉冲强磁场科学中心22日成功实现64特斯拉脉冲平顶磁场强度，创造了新的世界纪录。

据介绍，此次测试使用的磁体重量、电源能量不到国际同类型磁场系统的1/10，磁场强度却一举超过此前美国国家强磁场实验室创造的60特斯拉脉冲平顶磁场强度世界纪录，成为全球最高强度的脉冲平顶磁场。中国工程院院士潘垣说，脉冲平顶磁场兼具稳态和脉冲两种磁场的优点，能够实现更高的强度且在一段时间保持很高的稳定度。此次在测试64特斯拉平顶磁场的同时，国家脉冲强磁场科学中心也成功开展了重费米子材料CeRhIn5的比热测量，这表明过去只能在稳态磁场下开展的核磁共振、比热、拉曼光谱等研究工作在更高场强下成为可能。

脉冲强磁场实验装置是华中科技大学承建的国家重大科技基础设施，也是首个由教育部直属高校承建并按时通过验收对外开放的国家重大科技基础设施项目。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 12 版）

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