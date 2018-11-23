原标题：甲醛屋、租房贷：别让城市拼一族为租房难烦恼

“4个月时间，换了3个住处，而且越搬越远了！”正在省会城市实习的大学生刘梅谈起自己的租房经历，觉得既心酸又无奈。

当下，有很多像刘梅这样离开家乡在大城市打拼的年轻人，他们在苦苦寻找住处的同时，还要应对房租涨价、黑中介骗局、居住环境是否健康等问题。这些年轻的“拼一族”原以为，花去大把的时间和积蓄总能觅得一处安身之所吧，可没想到租个房也能带来这么多“额外”的烦恼。

想住得“安心”不容易

“离实习单位近的房子价格太高，再加上我只租半年，很多房东不乐意。好不容易在市中心找到一间房子，一个月800元我还能接受。”今年6月，刘梅在单位隔壁租了一间房，但入住那天，她傻眼了。

“总共两间卧室，住了3个人，我的屋子是客厅改造的，连床都没有，冰箱洗衣机都在我的屋子。”刘梅咬咬牙，花500元买了个床，心想也就在家睡个觉，对付一下得了。

刘梅告诉中国青年报·中青在线记者，感觉自己那段时间每天“贴着墙”生活，整个屋子摆满了东西，只有卧室能勉强落脚。卫生间空间特别狭小，一弯腰低头就会碰到墙。

两个月后，刘梅实在无法忍受居住环境，她在网上看到一家长租公寓的招租信息，觉得“价格还行，离单位也不远，装修得不错”。

刘梅去看房的当天就决定改租公寓了。一开始她住的房间1600元，没窗户，后来搬到一个带小窗户的房间，窗子要往外推，还是不喜欢。最终，她加了300元，租了有大窗户的23平方米的房间。

“刚住进去，我感觉房间里有刺鼻、酸酸的味道。住了几天，我开始不停掉头发，头晕胸闷。很多租客都反映有类似症状，我们只好退租。”刘梅回忆，自己那段时间一直断断续续发低烧，请了一个月假，实习都差点提前结束，9月中旬，她最终搬离了该公寓。

今年7月来杭州工作的陈晨(化名)也遇到了跟刘梅类似的烦恼。

搬离了单位统一安排的宿舍，从网上租了一间长租公寓的单间，原本陈晨的心情很不错，因为原来上班要坐1个小时的班车，现在住单位附近，走路10分钟就到了，还有独立的卫生间。

房子简洁大方，装饰很新，应该是刚装修好的，但前段时间陈晨在网上看到一些长租公寓甲醛超标的新闻，心里有些害怕的她在入住后不久，从网上买来甲醛检测仪，检测结果显示轻度污染。

“我和租房平台反映过，也没有得到答复。他们收水电费的时候倒是挺积极。”陈晨告诉记者，她现在白天出门都开窗，每天夜里会醒来几次，瞅瞅检测仪的数据。

“妈妈专门给我在网上买了很多植物。有时候早上窗户打开以后，检测仪数据又显示正常。”陈晨觉得，自己一个月6000多元工资，有三分之一付了房租，还住得“不安心”，实在很郁闷。

交租平台摇身一变网络借贷平台

去年3月，24岁的苏小侬来到北京实习。第一次离开家，来外地租房。来北京前，她就在一家网站的租房频道上看房，结果却发现很多图片和价格都不真实。

“走在街头，看到很多中介机构，有的机构里就几台电脑、几张桌子，几个穿衬衫佩带证件的年轻男女，看着不放心。”因为实习就快开始了，苏小侬只好在单位附近找中介租房，并花了一天时间看房子。

最终，苏小侬通过一家中介机构租了间房，和中介说好短租3个月，并缴纳了600元中介费和2300元押金。

“签合同时我才知道还有卫生费、电视费，虽然不看电视但也要交，房间不到15平方米，空调只制冷不制热，热水器经常忽冷忽热。”苏小侬很是无奈，但是嫌麻烦又不想再换。

仅仅住了10多天后，3月底，另一家中介机构突然联系苏小侬，称她租的房子已经被本单位收购，要和租户重新签合同，押金只需“押一付一”，但租金要通过一款App来支付。

苏小侬下载了App后，按要求出示了手持身份证的照片，并提供了银行卡和开户行信息。

6月底，苏小侬准备办理退租手续，她无意间查询了中国人民银行的征信系统，发现自己在不知情的情况下多了一笔两万多元的贷款。

“一开始很害怕，不想让远在家乡的父母担心，更怕让他们产生经济负担，只好自己独立解决。”苏小侬多次找该中介机构讨要说法，都被各种理由拒之门外。

原来，该机构称按月交租的平台，是一家网络借贷平台，他们从软件平台上以苏小侬的身份信息办了一年贷款，所谓“按月交租”，就是按期归还借贷平台上包含了利息的贷款。

“实习结束前，我前后跑了很多次，也问了很多朋友。最终，我极力要求退租以后，那些贷款终于‘解绑’了。”苏小侬说，出了这些事，也不知道该找谁评理，自己差点连押金都没要回来。

“房子很难找，很多网上房源都见不到房东。一些装修不错的房源都被中介‘拿下’。中介发来虚假的照片和价格，等到要看房时就说房子没有了，推荐另一套和图片上完全两样的房子。”今年6月，苏小侬毕业后来到广州工作，有了上次的经验，她不再轻易相信中介。

经过几天“探查”，她发现毕业季房子特别抢手，越秀区一个小区的平均租价从4800涨到6800元，一个小单间就要3000元。

“一边找工作，一边找房子，很累。”苏小侬退而求其次，租了海珠区一间长租公寓的次卧，2300元一个月，离上班的地方有1小时路程，还要转地铁。

“房间很狭窄，不可以做饭。每个人就像小鸽子一样，住在鸽子笼里，也不怎么透风，厕所味道很大。”苏小侬说，商家说公寓让很多年轻人聚在一起，可以体验“社区”的感觉，但她现在只觉得挤。

专家建议加强对房屋租赁市场的监管力度

记者采访很多青年租客得知，他们大多看中的是房子离单位近、上下班方便，很多人青睐长租公寓，是因为喜欢公寓装修风格，价格相对较便宜，而且很多年轻人聚集、热闹，可以交朋友。

苏小侬建议在网上寻租的年轻人，一定要既细心又耐心，不能心急也不能贪便宜，否则会有上当受骗的风险。

“找中介要找靠谱的，最好是有实体门店并且业务员数量可观的。”此外，苏小侬觉得，和中介以及房东“谈判”时，尽量要录音留底，“有时候签了协议对方也可能翻脸不认人，这可都是血的教训啊！”

安徽大学社会与政治学院副教授王云飞表示，当下很多年轻人“聚集”前往大城市发展，某种程度上会造成租房市场供不应求。此外，伴随着城市化的发展，城中村改造和郊区住户往城里迁移，也会造成廉价房源减少，这些也会成为年轻人租房有压力的客观因素。

“但每个人都有追求幸福生活的权利，虽然租的房子比不上自家住房，也要重视租房质量。”王云飞建议，年轻人租房一定要走正规渠道，否则没有法律保障，也不能为省一些费用而上当。同时，租户也应该加强对租房的维护，爱惜租房，建立和房东之间的信任和契约关系。

“很多人拿到租房合同嫌页数太多，或者看不懂，干脆就不仔细看直接签字，但合同生效了就要依法依规办事。”合肥学院房地产研究所所长朱德开觉得，租到心仪的房子并不难，年轻人租房时应该时刻抱有法律意识和自我保护意识，多提问多留意，擦亮眼睛，不能被暗藏其中的骗局所迷惑，也不能等到出了问题再维权。

此外，朱德开觉得，年轻人租房时应该抽出时间实地察看，不仅相信网络和中介，不要怕麻烦，一定要多跑几处房源“货比三家”，也可以去就近小区的物业打听可靠房源，规避上当受骗风险。

“长租公寓进行标准化管理，且装修风格新颖活泼，确实吸引很多年轻人租住。”朱德开认为，很多企业租下房源再装修成公寓转租，或者将非居住用房进行租赁用房改造，这些过程都要合法合规，住建部门和规划部门等部门应该负起监管责任，确保房屋质量、环保标准等合格过关，对非法“非改居”行为进行整治，消除安全隐患。

朱德开同时建议，各地政府也可根据实际情况，出台或推动落实一些租房政策，对外地来工作或落户的年轻人进行一定租房补贴，同时要加强对房屋租赁市场的监管力度。年轻人也可以提前向单位了解或上网查询当地的住房和补贴政策，不错过一些好的公租房或租房优惠政策。(应采访对象要求，文中出现的年轻人均为化名)

(责编：赵爽、杨曦)