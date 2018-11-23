原标题：流感疫苗一支难求？ 北京疾控：已采购128.5万支

流感疫苗一支难求？北京市疾控中心：已采购128.5万支

科技日报北京11月22日电 (实习记者于紫月)冬天历来是北京市流感高发季节，近期坊间传闻今年流感疫苗备货不足，甚至一支难求，流感疫苗真的断供了吗？疫苗数量真实情况如何？22日，记者从北京市疾控中心获悉，北京市积极通过多种方式招标采购了流感疫苗128.5万支。目前采购的流感疫苗已经到货，正在按照需求陆续配送至各区接种单位，有需求的市民可以去接种点预约接种流感疫苗。截止到21日，全市累计接种流感疫苗74万余支，其中免费接种了近43万老人和26万余中小学生，自费人群接种5万余支。

自2007年起，北京市60岁以上老人及在校中小学生(包括流动人口的中小学生)可免费接种流感疫苗。北京市卫生计生委在全市医疗机构中设立了428家免费流感疫苗接种门诊和439家自费流感疫苗接种门诊，相关信息和联系方式可在北京市疾病预防控制中心和市卫生健康委网站查询。

记者从北京市疾控中心官方平台了解到，今年北京市使用的流感疫苗由北京市卫生计生委严格按照国家及北京市招标管理规定的统一程序从国家批准上市的产品中招标选出，并由统一的冷链配送公司根据接种需求陆续配送到市内各流感疫苗接种门诊。

结合往年流感监测资料分析，12月至次年1月为流感发病高峰期。因此，北京市疾控中心提醒民众应做好相应防控措施。家长应尽量避免孩子接触有流感样症状的患者或采用佩戴口罩的方式降低感染风险；孩子出现流感样症状时，应充分休息，多饮水，饮食宜清淡、易于消化和富有营养，若出现持续高热或咳嗽等症状加重，应及时就医。学校和托幼机构也要严格坚持晨午检制度和因病缺勤监测，出现集中发热疫情应及时报告辖区疾控中心和相关卫生健康和教育部门；托幼和教学机构要做好预防流感知识宣教、环境和教学用具等清洁工作，并在室外空气质量允许的情况下注意教室的开窗通风等。

(责编：杨曦、赵爽)