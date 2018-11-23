原标题：10省市已发布网贷退出指引 退而不清成常态如期还款是难点

监管层在推动网贷行业合规检查的同时，网贷清退潮也随之涌起。11月7日，湖南省正式公布了境内53家P2P网贷风险专项整治首批取缔类机构名单。

实际上，在清退网贷平台的战场上，全国多个地区都已“亮剑”。据《证券日报》记者统计，自去年9月份深圳市出台《网络借贷信息中介机构业务退出指引》(征求意见稿)(以下简称《退出指引》)以来，截至目前，已有10省市相继推出相关机构退出指导文件。

对于哪些网贷平台应该被清退，从各地文件来看并没有披露相关的统一标准。有业内人士表示，从目前一些被约谈的拟清退平台来看，这些基本都属于合规整改无望、运营停滞，或者存在一些违法违规行为的平台。

随着合格检查的进一步推进，这股清退潮的范围势必会越来越大。对于后期的影响，融360分析师艾亚文在接受《证券日报》记者采访时表示，“清退的平台范围首先会集中在问题平台和‘僵尸平台’中。融360统计的网贷数据显示，2018年1月1日-11月22日，网贷行业出现问题的平台数量已经达到1097家，其中部分问题平台，特别是跑路失联和经侦介入的平台，应该被有序引导出局。”

拟清退平台整改无望

或存在违法违规行为

11月7日，湖南省地方金融监督管理局发布《湖南省P2P网络借贷风险专项整治》，宣布已确定第一批取缔类P2P网贷机构53家，并公布名单。

名单显示，湖南首批取缔的53家P2P网贷机构中，长沙取缔了45家，包括开心贷、合众贷、中纳联投等机构。此外，株洲、怀化各取缔了两家，湘潭、邵阳、衡阳、常德各取缔一家。

公告称，第一批取缔类名单由省P2P网贷整治办会同公安、工商、人民银行等部门共同研究认定，并报省互联网金融风险专项整治工作领导小组批准。根据清理整治进程，后续将不定期公告取缔类P2P网贷机构名单。

据融360网贷组提供给《证券日报》记者的资料显示，湖南首批取缔的53家网贷平台中，跑路失联和提现困难的分别为21家、15家，两者占比达80%，其他17家也已经暂停运营。这些平台均不在公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”的131家平台之列，其中多数平台在2014年-2015年间上线运营，背景和实力较弱，规模相对较小。目前，这些平台均已不再正常运营，网站已无法访问。

事实上，除了湖南公布网贷机构取缔名单外，自去年以来，深圳、济南、北京、上海等10个省市的互金协会、互金风险专项整治组等都相继发布了相关的网络机构退出指引文件。

从目前下发的文件来看，监管层没有披露清退的相关标准。但从一些被约谈的拟清退平台来看，这些平台基本都属于合规整改无望，运营停滞，或者存在一些违法违规行为。

仅少数平台清退成功

无法如期还款等难点重重

据网贷之家数据显示，截至2018年10月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1231家，相比9月底减少了46家。而在深圳出台《退出指引》前的2017年8月底，网贷行业正常运营平台数量为2065家。也就是说，在14个月时间里，受到问题平台跑路、倒闭、清退等多重因素叠加，网贷平台数量减少834家，降幅高达40.39%。

虽然网贷平台数量在锐减，各地也纷纷推进网贷机构的清退业务。但是，艾亚文指出，就目前来看，完全清退成功的平台很少，只有少数几家平台承诺将如期兑付出借人资金。存量自然消化之后退出网贷行业的，比如之前的美利金融，从一家P2P转型为一家消费分期资产端的公司。

而据《证券日报》记者梳理，在宣布清盘、公布兑付方案后，完成兑付流程的网贷平台也仅为少数。如长投在线于今年5月7日宣布停止运营，并给用户留出一周时间申请赎回未到期的产品。据投资人反映，平台已经按照约定完成全部本息兑付。今年4月26日，金疙瘩宣布自7月1日起正式停止运营。6月13日，金疙瘩在其微信公众号发布清盘结果公告称，截至当日，平台已经完成全部存量产品的本息兑付工作。

合理清退有序退出

将成未来行业常态

不少投资人也反映，印象中100%完成兑付的网贷平台不超过10家。为何网贷机构清退“未闻楼梯响，难见人下来”？艾亚文认为，难点与障碍主要在于借款人无法如期还款。很多借款项目的借款期限很长，有些借款人能够配合平台提前还款，但还是有相当一部分借款人是不能按时还款，或者无法还款的，这就涉及到法律诉讼，而一旦进入法律诉讼，期限又会拉的很长。另外，出借人对于平台清退方案不满意，与平台长时间的协商也非常耗费时间。还有一部分平台是因为经侦介入，而立案、侦查、起诉、审判流程也会比较长。

如在清退的过程中，《证券日报》记者发现也不乏钱保姆类“退而不清”的平台。钱保姆于今年8月份宣布清盘，并给出兑付方案。平台待还款金额为5.08(含利息)亿元，所有待还金额将分24个月进行兑付，从2018年8月份开始进行兑付，每月25日后兑付，月兑付金额不低于累计到期回款的5%。

在10月16日，钱保姆又公告称，因资产无法处置迅速变现，导致原兑付公告方案不能实施，变更了兑付方案。然而在10月23日，浙江经侦官方微信发布《“钱保姆”警情通报》称，10月16日，滨江警方对浙江佰财金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(该公司下设“钱保姆”)立案侦查。

“多数网贷平台还是按照退出指引有序进行兑付清偿的，但由于之前缺乏监督，清盘退出中很多平台存在一些违法行为。”前述业内人士表示，对于反复无常、且兑付方案缺乏诚意的平台，投资者应该拿起法律武器，维护自己的权益。当然，如果平台一旦涉嫌违法，监管层和经侦都应该及时介入。

对于如何把握清退效果和风险之间的平衡，艾亚文认为，只要平台是在按照相关退出指引来安排工作，监管层应该给予平台一定的时间，同时也做好出借人的安抚工作。但是，只要平台涉嫌非法集资、转移资产等恶性违法行为，监管层应当及时介入。

目前，已有10个省市发布清退指引等相关文件，而在合规检查期间，这股清退潮的浪头还会继续推进。

网贷天眼分析师高才业对《证券日报》记者表示，随着清退工作逐步展开，未来在全国范围内可能会出现数百家因不合规无法备案或经营有困难的平台选择退出网贷行业，未来在监管层的引导下，合理清退和有序退出可能会成为行业常态。

(责编：杨曦、李栋)