原标题：社区拼团如何突出重围？

社区拼团如何突出重围？

一年一度的消费狂欢节“双11”结束了，除了淘宝、京东等传统电商平台交易额创了新高，许多社区拼团平台也纷纷交出了亮眼成绩单。社区拼团俨然已经成为当下消费领域最炙手可热的赛道之一。

“百团大战”打响

社区拼团也被称为“社区新零售”，通过社区拼团，小区及周边用户可以共同购买优质低价的商品。以“你我您”为代表的社区拼团平台为全国各个小区建立自己的微信群，每个群里有一名“团长”，负责将小程序分享至微信群内，群成员下单后平台统一将商品送到“团长”手中，再由其他群成员上门自提。

每个微信群中的“团长”由一名小区内的“宝妈”或者社区便利店店主担当，“你我您”平台上70%的团长是“宝妈”。“你我您”首席执行官刘凯告诉本报记者，团长的职责主要是给用户提供良好的服务，包括介绍商品、售后先行垫付，甚至会要求团长成为社区中的意见领袖，发挥影响力更好地为群成员服务、带动商品销售。

这种社区拼团模式深受小区居民欢迎。目前，你我您、食享会、邻邻壹、十荟团、松鼠拼拼、考拉精选等项目纷纷获得数额不等的融资，累计融资额超过十数亿元。社区拼团领域的“百团大战”已经悄然打响。

深耕社区场景

早在2015年，拼多多等拼团App（手机应用）就已经在市场上出现，为何三年之后会再掀起一场“百团大战”？社区拼团又与众多拼团App有何不同？

首先，不同于传统拼团App，社区拼团平台以微信小程序为载体，用户无需下载安装，只需在微信使用界面“搜一搜”或“扫一扫”即可。由于其较低的开发门槛及使用门槛，微信小程序的发展为社区拼团模式提供了肥沃土壤。记者调查发现，目前“你我您”、“十荟团”、“考拉精选”等社区拼团平台均未开发手机App。

其次，社区拼团平台以社区为场景，以熟人社交为基础获取用户信任的方式与陌生人拼团模式不同。以社区为单位，意味着同一个微信群里的人即为生活在附近的邻居，邻里之间的信任总归是要强于陌生人。此外，社区拼团模式中一般选择“宝妈”担任“团长”，也是为了更好地获取用户信任。良好的用户信任，为社区拼团平台快速进入市场打下良好基础。

强社交属性是社区拼团模式的亮点所在。数字经济研究院（数字经济智库）副院长储殷对本报记者说：“通过集体行为来激发用户购买欲，使得人们的购物行为具有社交价值，这是社区拼团火爆的主要原因。”据介绍，有不少社区拼团平台会将产品从采购到销售的整个过程录成小视频发到各个微信群中，让用户更加直观地看到商品，提高购买欲望。

低物流成本，强社交属性

目前，各家社区拼团平台以生鲜为主营产品。例如，“你我您”的生鲜占比40%，“食享会”的生鲜占比为60%。为了保证平台能有源源不断的生鲜货源供应给用户，有些平台会从海外直接采购水果送到用户手上。

此外，社区拼团模式通过用户去团长家自提的方式，大大降低物流成本。除了物流成本，平台由于没有自己的线下店铺，在人力、房租、运营等成本上同样具有优势。足够低的成本，保证了平台能够长期提供物美价廉的商品。据悉，目前大部分品类可以做到价格比线下超市便宜三分之一。

目前，低廉的价格和优秀的物流是抢占用户的关键。但是，一味的降低价格，无法获得长足发展。未来，优质的商品和良好的用户体验才是平台的核心竞争力。储殷表示，想要在“百团大战”中突出重围，获得长远发展，一是要增强社交属性，“要成为人们社交的动力”；二是保证产品质量，“让消费者获得真正的物理满足”。

徐佩玉

(责编：赵爽、杨曦)