商务部：进一步压减外商投资负面清单

人民网北京11月23日电 昨日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上介绍，五年来，各自贸试验区充分发挥全面深化改革试验田的作用，形成了153项改革试点经验并向全国复制推广。接下来，还将积极推动自贸试验区在重点领域和关键环节改革创新，探索中国特色自由贸易港的建设，进一步压减外商投资负面清单。
高峰表示，建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措，在我国改革开放进程中具有里程碑的意义。五年来，各自贸试验区充分发挥全面深化改革试验田的作用，试点内容不断拓宽，建设布局逐步完善，在贸易投资自由化便利化，金融服务实体经济、转变政府职能等领域制度创新成果显著，形成了153项改革试点经验并向全国复制推广，逐步形成了多层次、宽领域、复合型综合改革态势和开放创新格局。
高峰指出，下一步将紧紧围绕打造新时代改革开放新高地的目标，积极推动自贸试验区在重点领域和关键环节改革创新，探索中国特色自由贸易港的建设，进一步压减外商投资负面清单。在推进制造业和服务业市场开放，继续提升贸易投资自由化便利化水平、推动更高水平的知识产权保护等方面先行先试，努力形成更多高质量的可复制可推广经验，推动形成更高层次的开放型经济新格局。
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