原标题：财政部酝酿多个PPP文件 规范发展意见即将出台

11月22日，财政部PPP中心主任焦小平透露，财政部配合司法部将加快出台PPP条例，统一顶层设计加快统一市场建设。同时，财政部即将下发规范PPP发展的相关意见，还会有一系列的政策出台，提高PPP基金投资民营企业参与项目的比例。

他是在当日由财政部PPP中心、上海金融业联合会联合举办的“2018第四届中国PPP融资论坛”上作出上述表示的。

焦小平表示，相关意见有几个信号：一是依法合规的10%限额以内的PPP支出责任不是隐性债务。二是为了便于监管，便于社会监督，便于项目平稳运行，财政部将根据现在的情况尽量指明一个正负方面的清单，让大家都有可操作、可明确的东西。三是PPP也会优先发展，明确优先支持领域。四是明确10%的红线绝对不能破。

PPP改革是一项推进国家治理现代化的体制机制变革，改革成效显著。根据全国PPP信息平台统计，截至2018年10月末，近5年来，全国已有4302个项目签约落地，带动投资6.6万亿元，涵盖市政工程、交通运输、环境保护等19个领域。

PPP改革为民营企业打出了一片新天地，开创了一番新视野。截至10月底，在7029家参与PPP项目的社会资本中，民营、港澳台和外资企业数占比48%，在市场开放较早、回报机制明确的污水、垃圾处理领域，民营、港澳台和外资企业参与投资占比达到82%。

焦小平表示，下一步将加大政策力度，增强社会资本投资信心，一是完善中央专项资金使用方式，加大财政资金统筹整合力度，引导地方优化投资结构。二是加大保险资金、中国PPP资金对项目股权投资力度，拓宽项目资本金来源，鼓励通过股权转让、资产交易、资产证券化等盘活存量资产，丰富社会资本进入和退出渠道。三是营造民营企业公平参与环境，加大向民营企业推荐优质项目力度。将来财政部会有一系列的政策出台，提高PPP基金投资民营企业参与项目的比例。四是提升政府监管和服务的能力，着力提高市场效率，全面改造财政部信息平台，加强政府监管、信息披露和服务市场功能，确保PPP项目投资放得开、管得住、打破一放就乱，一管就死的怪圈。五是深化国际合作，促进“一带一路”项目投资。

(责编：杨曦、李栋)