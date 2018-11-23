北京常住人口20年来首次实现负增长

新华社北京11月22日电 （记者邰思聪、乌梦达）记者22日从北京市人大常委会了解到，2017年北京常住人口规模为2170.7万人，比2016年减少2.2万人，自1997年以来首次实现负增长。
据了解，该数据来源于北京市人大常委会第九次会议听取和审议的《关于北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的中期评估报告》，其中还提及，北京市城六区常住人口持续减少，2016至2017两年城六区常住人口规模累计下降74万人，年均下降3%左右。
北京市发展和改革委员会主任谈绪祥表示，“大城市病”治理任重道远，城市精细化管理水平还需要持续提升。城六区人口虽然持续减少，但是要实现到2020年比2014年下降15个百分点左右的目标，“十三五”后半期任务依然艰巨。
此外，他表示，北京市不予办理的工商登记事项累计近2万件，疏解提升市场和物流中心410个，调整退出一般制造业企业近1500家，非首都功能疏解完成阶段性目标。
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