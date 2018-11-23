原标题：地方专项债今年额度几告罄 明年规模有望超1.35万亿

财政部昨日发布数据显示，前10个月全国发行地方政府债券40554亿元，其中，新增专项债券13207亿元，占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。这意味着，全年剩下293亿元的新增专项额度可能将在11月份全部发完。专家预计，明年地方专项债发行规模将超过1.35万亿元。

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，这意味着，今年地方专项债券发行已接近尾声，下一步重点是加快专项债券资金的使用进度，重点支持各地投资项目建设，弥补经济建设发展的短板，从而对我国经济稳定增长形成强有力的助推作用。

张依群认为，根据今年地方专项债券的发行规模和进度，以及我国宏观经济的变化趋势和微观经济面临的实际困难，预计明年会进一步加大专项债券发行规模，提高地方专项债券在新增发行债券总额的比重。不排除明年地方专项债券发行规模会超过一般债券，为扩大政府投资补充因实施减税降费政策所带来的财政短收。

数据显示，10月份，全国发行地方政府债券2560亿元。其中，发行一般债券1287亿元，发行专项债券1273亿元；按用途划分，发行新增债券1077亿元(包括新增一般债券348亿元、新增专项债券729亿元)，发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同)1483亿元。

前10个月，全国发行地方政府债券40554亿元。其中，发行一般债券21643亿元，发行专项债券18911亿元；按用途划分，发行新增债券21190亿元，发行置换债券和再融资债券19364亿元。发行的新增债券中，新增一般债券7983亿元、占当年新增一般债务限额8300亿元的96%；新增专项债券13207亿元，占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。

财政部预算司副司长郝磊此前表示，财政部在督促各地继续做好专项债券发行的同时，将指导各地加快专项债券资金使用，推进基础设施建设早见成效，更好发挥地方规范举债对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，促进经济运行在合理区间。

张依群表示，从当前我国经济走势分析，明年将面临更加严峻的经济形势，更大规模的减税降费政策将会落地实施，减税降费的双向政策效应将更加凸显，财政短收造成的财政收支矛盾必然要通过发行政府债券弥补，而专项债与一般债券不同在于具有项目的对应性和特定的收益性，所形成的现金流可以缓解或覆盖一定运营成本，不仅可以为减轻企业税费负担提供财政支撑，调整优化政府债务结构，而且随着政府专项债规模扩大和投资增加，可以激活市场潜力和动力，推动产业结构调整和经济转型发展，对稳就业、稳投资、稳外资、扩内需发挥重要作用。

另外，数据显示，经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。

截至2018年10月末，全国地方政府债务余额184043亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务109269亿元，专项债务74774亿元；政府债券181478亿元，非政府债券形式存量政府债务2565亿元。

(责编：杨曦、李栋)