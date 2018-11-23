【支持民营企业在行动】建设银行：多举措保障民企资金需求

央视网消息（新闻联播）：针对民营企业融资难、融资贵问题，各家银行也在按照中央的要求部署加速行动，为民营企业提供更多的资金，更完善的金融服务。
建设银行明确，年内将安排新增贷款规模2000亿元，充分保障民营企业和小微企业的信贷需求。
同时，建设银行通过资产证券化等多种手段优化信贷结构，重点加强对先进制造业、消费金融等领域的民营企业金融服务，挑选相关领域龙头民营企业纳入白名单。在风险可控的前提下，对有技术优势、管理规范的民营企业、小微企业加大贷款投入。
从考核上，建设银行还将专门拿出7亿元奖励基金，引导各分行加大对民营企业、小微企业等普惠金融的投入。同时，还要求各家分行严格清理对民营企业的不合理收费，降低他们的融资成本。
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